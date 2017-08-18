Анастасия Заворотнюк чудом выжила при теракте в Барселоне

В Испании произошел страшный теракт, в ходе которого пострадали более ста человек

Анастасия Заворотнюк

На огромной скорости водитель груженого фургона врезался в толпу людей на. улице Рамбла. Расчет его был прост: район оживленный и много туристов. Злоумышленник достиг своей цели. По официальным данным, убито 13 человек, ранено 90. Однако некоторые источники уверяют, что погибших может быть уже порядка двадцати.

Самой первой о трагедии рассказала в соцсети известная британка Лейла Руасс. Британская актриса марокканско-индийского происхождения находилась буквально напротив места происшествия, в ресторане, сообщает tele.ru. Когда она увидела, что машина давит людей, то убежала в подсобку и спряталась в морозильной камере.

Анастасия Заворотнюк

В эпицентре трагедии были и русские. Одна из туристок сообщила, что в момент инцидента находилась неподалеку от улицы Рамбла, услышала шум и подумала, что это фестиваль. Но бегущие и плачущие люди развеяли ее предположение, а продавцы окрестных магазинов начали раздавать пострадавшим воду бесплатно.

Анастасия Заворотнюк

Как выяснилось из блога Анастасии Заворотнюк, будучи в гостях у подруги, она перешла улицу Рамбла буквально за 15 минут до теракта, чудом избежав возможной гибели. «Очень тяжелое чувство. Мы с подругой сидели на балконе в 100 метрах от теракта и недоумевали по поводу кружащих вертолетов. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию, — написала Настя. — Немыслимо! Страшно смотреть на погибших. Больно! За что?!».