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Анастасия Заворотнюк чудом выжила при теракте в Барселоне

16:42 18.08.2017 , Антон Крайний

В Испании произошел страшный теракт, в ходе которого пострадали более ста человек

Анастасия Заворотнюк

На огромной скорости водитель груженого фургона врезался в толпу людей на. улице Рамбла. Расчет его был прост: район оживленный и много туристов. Злоумышленник достиг своей цели. По официальным данным, убито 13 человек, ранено 90. Однако некоторые источники уверяют, что погибших может быть уже порядка двадцати.

Самой первой о трагедии рассказала в соцсети известная британка Лейла Руасс. Британская актриса марокканско-индийского происхождения находилась буквально напротив места происшествия, в ресторане, сообщает tele.ru. Когда она увидела, что машина давит людей, то убежала в подсобку и спряталась в морозильной камере.

Анастасия Заворотнюк

В эпицентре трагедии были и русские. Одна из туристок сообщила, что в момент инцидента находилась неподалеку от улицы Рамбла, услышала шум и подумала, что это фестиваль. Но бегущие и плачущие люди развеяли ее предположение, а продавцы окрестных магазинов начали раздавать пострадавшим воду бесплатно.

Анастасия Заворотнюк

Как выяснилось из блога Анастасии Заворотнюк, будучи в гостях у подруги, она перешла улицу Рамбла буквально за 15 минут до теракта, чудом избежав возможной гибели. «Очень тяжелое чувство. Мы с подругой сидели на балконе в 100 метрах от теракта и недоумевали по поводу кружащих вертолетов. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию, — написала Настя. — Немыслимо! Страшно смотреть на погибших. Больно! За что?!».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Борьба с терроризмом в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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18.08.2017, 21:27
Лука Лукич рождение...

Всяк,, рожден…. Кто. ...из ...не во времени.... Нет тех.. Кто не вне временни.. Вынужден...молчать...
18.08.2017, 20:34
Скорее, типаж.

Потому что, кроме "няни", смотреть не на что.
18.08.2017, 18:13
Алина

Вот бывают такие случаи в жизни .Хорошая актриса и красивая.
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