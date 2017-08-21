Андрей Малахов написал открытое письмо Константину Эрнсту

Выпуск передачи «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым выйдет на канале «Россия-1» в самое ближайшее время.

Недавно покинувший первый канал Андрей Малахов обнародовал промо-ролик, котором под песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей» проходит в студию программы «Прямой эфир» и обращается с приветственным словом к зрителям.

Также Малахов обнародовал открытое письмо главе Первого канала Константину Эрнсту, сообщает «СтарХит». В обращении говорится: «Дорогой Константин Львович! 45 лет - важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и "Первому каналу". Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе, - написал он.

Телеведущий также поблагодарил коллег за оказанную поддержку и проделанную работу и пожелал удачи новому ведущему программы «Пусть говорят» Дмитрию Борисову. «Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты «Пусть говорят» с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!» — написал Малахов.