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Андрей Малахов написал открытое письмо Константину Эрнсту

12:58 21.08.2017
Андрей Малахов. Стоп-кадр из телепрограммы
Андрей Малахов. Стоп-кадр из телепрограммы
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Выпуск передачи «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым выйдет на канале «Россия-1» в самое ближайшее время.

Недавно покинувший первый канал Андрей Малахов обнародовал промо-ролик, котором под песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей» проходит в студию программы «Прямой эфир» и обращается с приветственным словом к зрителям.

Также Малахов обнародовал открытое письмо главе Первого канала Константину Эрнсту, сообщает «СтарХит». В обращении говорится: «Дорогой Константин Львович! 45 лет - важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и "Первому каналу". Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе, - написал он.

Телеведущий также поблагодарил коллег за оказанную поддержку и проделанную работу и пожелал удачи новому ведущему программы «Пусть говорят» Дмитрию Борисову. «Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты «Пусть говорят» с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!» — написал Малахов.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 18:25
открытое письмо главе Первого канала

По моему скромному мнению это не мужское поведение.
Зачем этот дешевый трюк?
Никогда мне этот Малахов не нравился, даже когда сделал приличную программу о Карандаше. Вялый какой-то, в нем жизни нет.
21.08.2017, 16:19
было бы очень хорошо

что бы и андрей а с ним и константин львович оба покинули самый первый канал страны,потому как неотвечают чаяниям народа, а преследуют интересы небольшой кучки либерально настроеных граждан.
21.08.2017, 15:45
обхохочешься

Нашли двух из гуманитарной клоаки, чтобы на них внимание обратили. Нет больше тем важных для страны.
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