Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении средств

Режиссер и театральный руководитель Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в организации хищения 68 млн рублей.

Данные средства были выделены в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа», сообщает сайт Следственного комитета России. В ближайшее время художественному руководителю «Гоголь-центра» предъявят обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России).

Кроме того, на повестке дня решение вопроса об избрании меры пресечения в отношения режиссера.

