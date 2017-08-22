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Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении средств

12:07 22.08.2017
Кирилл Серебрянников. Фото с сайта kinopoisk.ru
Кирилл Серебрянников. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссер и театральный руководитель Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в организации хищения 68 млн рублей.

Данные средства были выделены в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа», сообщает сайт Следственного комитета России. В ближайшее время художественному руководителю «Гоголь-центра» предъявят обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России).

Кроме того, на повестке дня решение вопроса об избрании меры пресечения в отношения режиссера.
 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Театр в России
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 14:42
Гость: пятая колонна

Пока все ищут пятую колонну четыре других уже давно...
22.08.2017, 14:29
Гость: примеры типа Жени Васильевой

Ну какой там пример, тетку-бухгалтера поймали, подписывали то счета совсем другие люди.
22.08.2017, 14:27
Гость: актрисами расплатиться.

Так Матильда этим занималась -а про нее даже кино не хотят...
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