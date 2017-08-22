Борисов изгнал из передачи «Пусть говорят» украинца за оскорбление Бережной

Дмитрий Борисов вполне освоился в качестве нового ведущего программы «Пусть говорят».

В еще не вышедшем в эфир выпуске он выдворил из стадии украинского эксперта Дмитрия Суворова. Фрагмент программы опубликован на YouTube-канале Первого канала, сообщает «Экспресс-газета». Автор, разместивший в Сети кадры с телепередачи, написал, что политолог неэтично высказался при обсуждении гибели бывшего депутат Верховной рады Ирины Бережной.

Смерть Бережной обсуждалась на повышенных тонах в ходе съемок выпуска «Непростительная красота» от 21 августа. Гости студии дружно обвинили Суворова в неэтичности суждений.

Ирина Бережная погибла в ДТП. По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в котором ехала Бережная и ее 8-летняя дочка, двигаясь по побережью Адриатического моря. Водитель и Ирина Бережная скончались на месте от полученных травм, в живых осталась только маленькая дочка политика, которая была пристегнута к детскому автокреслу.