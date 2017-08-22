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Борисов изгнал из передачи «Пусть говорят» украинца за оскорбление Бережной

14:31 22.08.2017
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Дмитрий Борисов вполне освоился в качестве нового ведущего программы «Пусть говорят».

В еще не вышедшем в эфир выпуске он выдворил из стадии украинского эксперта Дмитрия Суворова. Фрагмент программы опубликован на YouTube-канале Первого канала, сообщает «Экспресс-газета». Автор, разместивший в Сети кадры с телепередачи, написал, что политолог неэтично высказался при обсуждении гибели бывшего депутат Верховной рады Ирины Бережной.

Смерть Бережной обсуждалась на повышенных тонах в ходе съемок выпуска «Непростительная красота» от 21 августа. Гости студии дружно обвинили Суворова в неэтичности суждений.

Ирина Бережная погибла в ДТП. По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в котором ехала Бережная и ее 8-летняя дочка, двигаясь по побережью Адриатического моря. Водитель и Ирина Бережная скончались на месте от полученных травм, в живых осталась только маленькая дочка политика, которая была пристегнута к детскому автокреслу.

Темы: Кино в России, Ситуация на Украине, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 18:13
надоели

тесмотрютелевизор
22.08.2017, 17:19
ВВВ

Заставь дурака Богу молиться - он лоб разобьёт...
22.08.2017, 17:08
Вон оно чё, Михалыч!

Вова Позднёров один раз вякнул не по резьбе и усе Наутилус Помпилиус - Goodbye America, здравствуй Костя Эрнст. Увеличил себе пенсионный возраст до гробовой доски на чужбине.
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