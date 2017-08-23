Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино

Глава Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков объявил о своем выходе из попечительского совета Фонда кино, сообщает РИА Новости.

По словам Михалкова, причиной принятия этого решения стало «безответственность руководства», а также то, что он сам, по его словам, ничего в нем не решает.

«Я ухожу, потому что я чувствую безответственность, я говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства фонда», - заявил Михалков. Он возложил ответственность на Фонд кино за выход фильмов, которые «ничего не значат», фильмов на одну и ту же тематику, которые покупаются телеканалами.

Режиссер выразил благодарность и признательность коллегам, с которыми работал в Фонде кино, отметив их высокие профессиональные качества.