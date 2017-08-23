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Названы наиболее высокооплачиваемые актеры мира

10:45 23.08.2017
Дуэйн Джонсон. Фото с сайта kino-teatr.ru
Дуэйн Джонсон. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачивемых актеров 2017 года.

По итогам голливудский актер Марк Уолберг назван самым высокооплачиваемым актером текущего года, сообщает Lenta.ru. За год Уолберг заработал 68 миллионов долларов. Большую часть суммы артист получил благодаря фильмам «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший на перезапусках «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты» 65 миллионов долларов.

На третьей строчке расположился Вин Дизель с 54,5 миллиона долларов. Доходы актеру принесли, в частности, съемки в восьмой части «Форсажа» и третьем фильме франшизы «Три икса», а также озвучивание персонажа Грута в сиквеле «Стражей Галактики».

В первую десятку также вошли Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона) и три болливудских актера — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона).
 

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