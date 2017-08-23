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Фильм «В джазе только девушки» назван лучшей комедией всех времен

16:37 23.08.2017
«В джазе только девушки»
«В джазе только девушки»

Фильм «В джазе только девушки» (1959) возглавил рейтинг самых лучших комедий всех времен, сообщает ВВС.

Ленту режиссера Билли Уайлдера с Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джеком Леммоном выделили большинство кинокритиков, опрошенных изданием. В опросе приняли участие 253 кинокритика из 52 стран.

Вторую строчку рейтинга заняла картина Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Замыкает тройку самых лучших комедий всех времен фильм Вуди Аллена «Энн Холл».

Всего рейтинг содержит 100 кинолент. В первую десятку попали фильмы «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».

Темы: Кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Рейтинги
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 21:48
Гость: Пусть посмотрят все комедии режиссера Гая

Только тогда делают выводы
23.08.2017, 21:01
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Постеры фильмов «Фанфары любви» 1935 и 1951 года, постер ремейка «В джазе только девушки»).
Невозможно поверить, но знаменитая комедия Билли Уайлдера — это ремейк сразу двух европейских картин!
А получилось все вот как. В 1957 году Билли Уайлдер собирался снимать новую картину и искал для нее материал, он встретился со своим давним знакомым Робертом Тереном, который рассказал ему о своем старом фильме «Фанфары любви» («Fanfare d’amour»), вышедшем во Франции в 1935 году. В фильме рассказывалось о двух незадачливых актерах, которые по ходу сюжета переодевались женщинами и попадали в женский оркестр. Картина без особенного успеха была показана во Франции, а затем в 1951 году на нее был сделан одноименный ремейк в Германии, где фильм оказался настолько популярен, что в 1953 году немцы сняли его продолжение.
Билли Уайлдер заказал себе копию тех фильмов и после просмотра был в ужасе от постановки, но идея ему очень понравилась. Режиссер посчитал, что в этой истории есть все, что он искал и в итоге за 27 тысяч долларов Уайлдер приобрел право на адаптацию немецкого фильма, а затем на его основе написал собственный сценарий.
Как и "Великолепная семерка" ремейк "Семь самураев".
23.08.2017, 19:32
Гость: егн

какая наглая ложь...это все потому что американцы не смотрели наш фильм - ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ!!!
Все комментарии (4)
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