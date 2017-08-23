Фильм «В джазе только девушки» назван лучшей комедией всех времен

Фильм «В джазе только девушки» (1959) возглавил рейтинг самых лучших комедий всех времен, сообщает ВВС.

Ленту режиссера Билли Уайлдера с Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джеком Леммоном выделили большинство кинокритиков, опрошенных изданием. В опросе приняли участие 253 кинокритика из 52 стран.

Вторую строчку рейтинга заняла картина Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Замыкает тройку самых лучших комедий всех времен фильм Вуди Аллена «Энн Холл».

Всего рейтинг содержит 100 кинолент. В первую десятку попали фильмы «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».