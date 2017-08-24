Страсти по Серебренникову: Повелитель навозных мух

Новость об аресте «режиссера» (он такой же «режиссер» как Павленский – художник) я воспринял с большим удивлением. ФОТО. ВИДЕО

Удивился, однако, не тому, что этот «деятель» оказался за решёткой, а тому, что он, оказывается, до недавнего времени гулял на свободе. Даже беглое знакомство с его деятельностью и биографией давали самые веские основания предполагать, что это – явный кандидат на соседство с «Пусси райот», группой «Война» и прочими павленскими.

Кирилл Серебренников. Фото kino-teatr.ru

Судите сами – клейма качества ставить негде: «Ягрузин» в 2008 году, завсегдатай не то, что Болотной – ещё «Стратегии-31», борец за права ЛГБТ и американцев-усыновителей российских детей, защитник балета «Тангейзер», противника российского Крыма и, разумеется, дикий русофоб: «Мы живём в стране неотменённого рабства» и так далее, и тому подобное. В общем, кунсткамерный персонаж.

И за что же его посадили? Тут-то я и охнул… За растрату казённых денег! 68 миллионов раскрал!

Стоп, погодите, как такое может быть? Ведь это же борец с системой, оппозиционер, человек с высочайшими моральными принципами. Откуда у него в руках оказались эти грязные, пропахшие тоталитаризмом и лицемерием, казённые деньги? Кто их ему всучил, навязал, повесил на шею, засунул в карманы? Почему Кирилл не бросил их в лицо сатрапам кровавого режима с криком: «Я, знаете ли, Серебренников, а не Тридцать-Серебренников!»?..

И здесь — первый шок: никто. Никто не навязывал ему эти деньги, напротив – творец сам вымогал их у тех, с кем боролся, с протянутой рукой. Объяснял он свои действия очень высокопарно: «Ты говоришь: «Власть, я знаю, что ты лживая, корыстная, но по закону ты должна помогать театру, искусству, так что будь добра — выполни свои обязательства». Ради театра мне не стыдно это делать». Мучился, наверное, в своей чистой душе, но брал, брал «кровавые шекели».

Не знаю как вы, мои уважаемые читатели, а я обожаю современное искусство! И именно поэтому всегда готов отстаивать чистоту рядов творцов contemporary art! Проходимцам и двурушникам в этой атмосфере чистого творчества и свободного эксперимента места быть не должно! Если ты творец и борешься с властью – не вопрос, прибивай мошонку к мостовой. А если ты вступаешь с властью в товарно-денежные отношения, то с тебя и спрос другой.

Судить Серебренникова будут за то, что он неизвестно на что тратил средства, выделенные ему Минкультом под деятельность «проекта Платформа». Я не поленился, пролистал все десятки афиш этого самого проекта. Самые очаровательные – выкладываю сюда.

Вася Обломов и Леонид Парфёнов с концертом революционных песен. Ты, власть, деньги мне можешь дать, но не смей мне запрещать на эти деньги готовить твоё свержение! Слышишь, не смей!

Аналогично. Самая мякотка пришла. Самая сердцевинка.

В остальном «Платформа» занималась изготовлением унылого дерьмища, который пытаются выдать за современное искусство:

Дешёвой квази-порнографией:

Гаденьким богоборчеством

Ненавязчивой демонстрацией «древних арийских символов»

Пропагандой самоубийства



Ну и обычной матерщиной, которая почему-то по старинке считается чем-то крутым.

Я примерно представляю, как воровались эти десятки миллионов. Например, выходит человек на сцену с покрашенной в зелёный цвет собакой и начинает её брить под монологи из Мишеля Фуко про «надзирать и наказывать». И смета:

— собака специально выращенная, театральная, откормленная девственными белыми крысами – 300 000 рублей;

— краска зелёная, сделанная из алхимических ингредиентов с использованием дорогостоящего оборудования – 200 000 рублей;

— оплата услуг психолога для исполнителя главной роли, тяжело переживавшего сам перфоманс – 100 000 рублей;

И так далее…

А потом господин Марк Захаров таки немножко возмущается: «Кирилла Серебренникова задержали топорно». Марк Анатольевич, передайте Кирюше при свидании, что если бы он воровал изящнее, то и задерживали бы его грациознее. Или, в крайнем случае, наворованное тратил бы не на столь отвратительные и вызывающие пакости.

А история с балетом «Нуреев», который был снят за три дня до премьеры в Большом театре из-за вот таких вот афиш?

Господи, какой же это колхоз, чёртов провинциальный, невероятно третичный и четвертичный КОЛХОЗ, устаревший еще сотню лет назад во времена футуристов, дадаистов и прочих экспрессионистов!.. Почему ЭТО называют «современным искусством»? Что в этом современного? Вы из какого пыльного чулана вылезли?!.. Так, глядишь, вы для себя через лет 50 Берруоза откроете, Генри Миллера, прочих «новейших» трендмейкеров… А через сто лет – Паланика, Коупленда…

Я сичас адын страшный вещ скажу: Серебренников – бездарь. Бездарь-паразит, который существует только за счёт охмурения госбюджета, а вне дотаций из Минкульта был бы никем и ничем. Но меру он потерял и жадность фраера сгубила.

Одним словом, случилась констелляция звёзд: бездарность, коррупция и оппозиционность наложились друг на друга. Будь Серебренников просто бездарным коррупционером – возможно, остался бы на свободе. Будь Серебренников талантливым бескорыстным оппозиционером – возможно, остался бы на свободе. Но тут всё «вошло в резонанс».

Предлагаю самому адепту инсталляций и перфомансов смотреть на случившееся с ним именно в этом контексте:

«Октябрь 1974 г. Брежнев читает западные и самиздатовские отзывы о «Бульдозерной выставке»:

«чудовищное преступление против свободы творчества… красный сапог на горле культуры… варварская выходка… гневно осуждаем… передовая общественность не допустит… деятели культуры протестуют»…

Леонид Ильич отбрасывает эти бумаги, закрывает лицо руками и гневно шепчет:

– Быдло!! Бескультурные, чумазые быдланы! Это же был перформанс! Бульдозер, сметающий картины — это же аллегорическое олицетворение хтонического ужаса, экзистенциальное воплощение протеста против агрессивных тенденций мироздания! Современное искусство обязано шокировать и эпатировать!! Боже, какие же они бесчуственные и бескультурные быдланы! Осуждают они… что эти дикари вообще смыслят в передовом акционизме?!».

Может, хоть так он чему-то научится в творческом плане?