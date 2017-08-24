Последний фильм Веры Глаголевой обещают завершить в следующем году

Прощальный фильм Веры Глаголевой под названием «Глиняная яма» планируют закончить к лету 2018 года.

Прославленная актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни. Из-за болезни она не успела закончить свою картину, но работа будет доведена до конца без нее, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Наталью Иванову. «абочее название фильма «Глиняная яма», - сказала продюсер. - Заканчивать его будем к лету будущего года. По жанру - это социальная драма».

Продюсер добавила, что картина «снята на 90%, впереди досъемка в Казахстане и постпродакшн». «В титрах Вера Глаголева - режиссер. Она была и останется им в этом фильме», - сказала Иванова.

В центре картины - одноименная пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой. Главные герои фильма - мать и две дочери, которые живут в провинциальном городе.