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Названы самые высокооплачиваемые актеры сериалов

17:53 24.08.2017
Эмилия Кларк. Фото с сайта kinopoisk.ru
Эмилия Кларк. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Издание Forbes напечатало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за текущий год.

Возглавил его актер Роберт Де Ниро, который в данный момент снимается в драме режиссера Дэвида О. Рассела (название не уточняется) компании Amazon. За каждую серию он получает 775 тыс. долларов, сообщает newsinfo.ru.

На втором месте расположился известный актер Марк Хэрмон, звезда сериала «Морская полиция», с 525 тысячами долларов за каждую серию.

Почетное третье место делят звезды «Игры престолов» Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер) делят почетное третье место, зарабатывая по полмиллиона долларов за участие в каждом эпизоде культового сериала. На одной ступени пьедестала с ними стоят ветераны Голливуда Кевин Костнер, карьера которого в последние годы неожиданно вновь пошла на взлет (сейчас он снимается в ковбойском сериале «Йеллоустоун») и «президент США» Кевин Спейси из «Карточного домика».

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Рейтинги
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