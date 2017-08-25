]]> ]]>
Главная Кино Новости

Стивен Кинг заблокировал президента Дональда Трампа

16:25 25.08.2017
Стивен Кинг. Фото с сайта stephenking.com
Стивен Кинг. Фото с сайта stephenking.com

Американский мастер хоррора Стивен Кинг заблокировал президента США Дональда Трампа в своем твиттере.

Таким прямолинейным способом писатель отомстил президенту США за то, что тот первым заблокировал его в своем микроблоге, сообщает InterMedia. «Дональд Трамп заблокировал меня в твиттере. Я, таким образом, блокирую его от просмотра «Оно» и «Мистера Мерседеса», – написал Стивен Кинг 25 августа 2017 года». – Никаких тебе клоунов, Дональд.

О том, что американский президент добавил его аккаунт в черный список в твиттере, король ужасов сообщил в июне. « Трамп запретил мне читать его твиты. Возможно, мне придется покончить с собой», – саркаситично написал тогда Кинг.

Собственный твиттер не очень общительный Стивен Кинг завел себе 4 года назад. Это событие широко освещалось в прессе.

Темы: Дональд Трамп, Очень страшное кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.