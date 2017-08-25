Стивен Кинг заблокировал президента Дональда Трампа

Американский мастер хоррора Стивен Кинг заблокировал президента США Дональда Трампа в своем твиттере.

Таким прямолинейным способом писатель отомстил президенту США за то, что тот первым заблокировал его в своем микроблоге, сообщает InterMedia. «Дональд Трамп заблокировал меня в твиттере. Я, таким образом, блокирую его от просмотра «Оно» и «Мистера Мерседеса», – написал Стивен Кинг 25 августа 2017 года». – Никаких тебе клоунов, Дональд.

О том, что американский президент добавил его аккаунт в черный список в твиттере, король ужасов сообщил в июне. « Трамп запретил мне читать его твиты. Возможно, мне придется покончить с собой», – саркаситично написал тогда Кинг.

Собственный твиттер не очень общительный Стивен Кинг завел себе 4 года назад. Это событие широко освещалось в прессе.