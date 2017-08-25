Звезда «Адмирала» и «Грозовых ворот» воюет на стороне украинцев

Российский актер Анатолий Пашинин обнаружен в рядах украинской армии, осаждающей Донбасс

Некоторое время назад Пашинин перебрался в Киев и лил грязь на российскую власть. Параллельно он возил гуманитарную помощь на передовую и братался с фашиствующими молодчиками на разных акциях, фотографируясь с ними со стаканами в руках. Теперь же, как выяснилось, он служит добровольцем украинской армии в зоне АТО, сообщает ТСН со ссылкой на Фейсбук своего корреспондента Андрея Цаплиенко.

«Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов, - говорится в этом блоге на украинском языке. - Но «старлей Доронин» - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала «Грозовые ворота» и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с побратимами на передовой. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус».

Пашинин сыграл Ростислава Огнивцева в сериале про Колчака «Адмиралъ» и солдата Сердюка в историко-фантастическом фильме «Мы из будущего».