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Звезда «Адмирала» и «Грозовых ворот» воюет на стороне украинцев

14:17 25.08.2017
Анатолий Пашинин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Анатолий Пашинин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Российский актер Анатолий Пашинин обнаружен в рядах украинской армии, осаждающей Донбасс

Некоторое время назад Пашинин перебрался в Киев и лил грязь на российскую власть. Параллельно он возил гуманитарную помощь на передовую и братался с фашиствующими молодчиками на разных акциях, фотографируясь с ними со стаканами в руках. Теперь же, как выяснилось, он служит добровольцем украинской армии в зоне АТО, сообщает ТСН со ссылкой на Фейсбук своего корреспондента Андрея Цаплиенко.

«Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов, - говорится в этом блоге на украинском языке. - Но «старлей Доронин» - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала «Грозовые ворота» и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с побратимами на передовой. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус».

Пашинин сыграл Ростислава Огнивцева в сериале про Колчака «Адмиралъ» и солдата Сердюка в историко-фантастическом фильме «Мы из будущего».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 22:45
Гость: Скорее,

"з намы".
25.08.2017, 21:23
Гость: demos

а чо не по Воронежу, родной?
25.08.2017, 21:11
Гость: Александру Иванов

А с чего вдруг вы решили что на Украине власть законна? С какого такого перепуга вступление в ЕС и НАТО,без референдумов,против воли половины населения не есть сепаратизм,а нежелание становиться "оружием" и антироссийской базой заокеанских демократизаторов против России это сепаратизм? Почему и с какой стати Крым и Донбас,да и вся Украина должны были стать заложниками политдемократических игрищ всякого сброда,купленного из за океана и в своём большинстве не имеющего ни какого отношения ни к украинцам,ни к славянам вообще? И каковы его убеждения и процент украинцев нуждающихся в его защите?
Таких вопросов... .
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