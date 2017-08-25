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Сына Игоря Талькова не выпустили в эфир программы Дмитрия Шепелева

17:01 25.08.2017 , Антон Крайний

Среди участников новой программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» разразился скандал

Игорь Тальков в фильме «За последней чертой»

Сына певца Талькова Игоря Талькова-младшего пригласили на съемки, но так и не выпустили из гримерки во время записи выпуска программы. Администраторы решили ограничиваться участие свидетельницы последних часов жизни Игоря Талькова и его любовницы Елены Кондауровой. «Игоря команда Шепелева действительно привезла в студию из Крыма, где он сейчас гастролирует со своим коллективом, – рассказали Sobesednik.ru осведомленные люди. – Ему за съемки пообещали неплохой гонорар. Только ради денег он согласился прилететь на время в Москву. Всем известно, что, несмотря на громкую фамилию, Игорь живет совсем небогато. На программе он должен был рассказать свою версию, из-за чего погиб его отец. Весь эфир Игорь просидел за кулисами, ожидая своего выхода. Но Шепелев так и не вызвал его в студию».

Люди, причастные к созданию программы решили, что сенсаций им достаточно и без сына Талькова. Пазаза и Кондаурова были очень откровенны да еще масла в огонь подлил Марк Рудинштейн, заявивший, что Талькову, якобы, отомстил некий цветочный магнат. «Получается, человек бросил свои дела и прилетел в Москву, чтобы посидеть за кулисами! – продолжает источник. – Естественно, обещанного гонорара он так и не получил».

Команде Шепелева Игорь даже посвятил стихотворение, в котором намекнул: к подставам на телевидении он уже давно привык:

Меня кинул сегодня первый кАнал,
Указав мне якобы место.
Но я сильно уж обижаться не стал
И пишу это их месту вместо.

Азизе передача не понравиться, поскольку детектор лжи показал, что она чего-то недоговаривает. «На полиграф мне лично плевать, – утверждает она. – Тем более все это – профанация. Шоу. И ведущий, и эксперты играют свои роли. Меня попросил прийти туда Игорь Тальков-младший. Мы друзья. Я и пришла. Но его почему-то так и не вызвали в студию. Это неуважение даже не к Игорю, а к памяти его отца. А так передача получилась даже неплохой».

Темы: Кино в России, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 23:55
kot

А кому на ПЕРВОМ нужны таланты. Это же сборище бездарей.
25.08.2017, 22:36
Администраторы

решили ограничиваться участие свидетельницы последних часов жизни Игоря Талькова
--
Азизе передача не понравиться, поскольку детектор лжи показал
------------
Админы! У вас статьи по-прежнему узбеки из кишлаков набирают, что ли?
На каком языке это написано?
25.08.2017, 20:07
Есть основания

Удачненько Азиза подвела программу к удобной версии. Благодаря чему Талькова-младшего не понадобилось выставлять в заранее заготовленном образе сумасшедшего. Кто не знает, - версия не прозвучавшая в программе именуется как "рука Кремля". У меня, в качестве стороннего наблюдателя, знакомого с эстрадой того времени, нет никаких сомнений в одной из ключевых ролей, которую она сыграла в разрушении страны, по прямому указанию сверху, учитывая существовавшую на ней в то время, организационно-правовую форму прямого подчинения государству. У младшего Талькова скорее всего есть гораздо более веские основания придерживаться своей версии чем выводы стороннего наблюдателя.
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