Станислав Говорухин отказался продолжать работу в кино

Председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин решил поставить точку в своей карьере кинорежиссера.

Фильм «Конец прекрасной эпохи», снятый в 2015 году, он считает своей лучшей картиной и полагает, что превзойти ее не удастся.

«Я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать», - цитирует «Интерфакс» слова Говорухина на встрече с представителями общественности в Удмуртии.

Режиссер также отметил, что лента «Конец прекрасной эпохи» снята по мотивам произведений писателя Сергея Довлатова, но при этом во многом является автобиографичной.

На счету Говорухина десятки художественных фильмов. Наиболее известные из них: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок». Он также написал более двух десятков сценариев, в том числе и к некоторым своим фильмам.

