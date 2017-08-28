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За лето окупился в прокате лишь один российский фильм

12:31 28.08.2017
Кадр из фильма «Бабушка легкого поведения»
Кадр из фильма «Бабушка легкого поведения»

С начала 2017 года в прокате окупились только четыре киноленты отечественного производства, пишет «Коммерсантъ».

Общие кассовые сборы за период с июня по август (за исключением последнего уикенда) составили 11, 185 млрд. рублей при посещаемости кинотеатров равной 47,544 млн. зрителей.

Фильмы российского производства собрали в прокате суммарно 399 млн рублей при посещаемости 1,781 млн. зрителей. Всего же с начала года общие кассовые сборы составили 38,28 млрд. рублей, что на 7,1 процент больше, чем за аналогичный период 2016 года. Российские фильмы с начала года собрали 6,997 млрд. рублей, что на 13,2 процента выше, нежели в прошлом году.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал прошедший летний сезон провальным. «У нас провальный сезон. Вышел фильм «Холодное танго», плохо прошел. Или «Большой» - прокатался неплохо, но мог бы собрать больше», - заявил он. Мединский считает, что причина провала отечественных фильмов в прокате в слабом продвижении картин перед их выходом на экраны.

Скриншот с сайта kommersant.ru

В летний сезон успешной оказалась лишь одна кинолента - «Бабушка легкого поведения», собравшая 130 млн. рублей при бюджете в 90 млн. рублей. Работа режиссера Александра Реввы стала четвертой кинолентой, окупившейся в прокате. Ранее в прокате окупились фильмы «Притяжение», «Гуляй, Вася», «Невеста». Все эти фильмы получили господдержку от Фонда кино. А вот поддержанные фондом летние релизы «Блокбастер» и «Сказ о Петре и Февронии» за счет проката не окупились.

Темы: Владимир Мединский, Кино, Кино в России, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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28.08.2017, 14:36
Вад

А таблица-то лукавая: нужно было бы расположить данные по годам, а не по прибыли. Тогда бы вышло, что в кинематографе полный провал, тем более, что и рубль стал во много раз слабее. Тот же "Ночной дозор" уже бы не выглядел лидером.
28.08.2017, 14:27
Ося

Предложение. пусть на фильм, например, выделят 50 лимонов, а он собрал только 40. тогда неокупившиеся 10 лимонов считать кредитом авторам фильма с погашением в течение стока лет+проценты. Но гасить кредит, если фильм получил приз на международном кинофестивале, доказав свою художественность для узкого круга элитарного зрителя...
28.08.2017, 14:19
Точно

Авторы должны няше, процент отчислить за рекламу.
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