За лето окупился в прокате лишь один российский фильм

С начала 2017 года в прокате окупились только четыре киноленты отечественного производства, пишет «Коммерсантъ».

Общие кассовые сборы за период с июня по август (за исключением последнего уикенда) составили 11, 185 млрд. рублей при посещаемости кинотеатров равной 47,544 млн. зрителей.

Фильмы российского производства собрали в прокате суммарно 399 млн рублей при посещаемости 1,781 млн. зрителей. Всего же с начала года общие кассовые сборы составили 38,28 млрд. рублей, что на 7,1 процент больше, чем за аналогичный период 2016 года. Российские фильмы с начала года собрали 6,997 млрд. рублей, что на 13,2 процента выше, нежели в прошлом году.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал прошедший летний сезон провальным. «У нас провальный сезон. Вышел фильм «Холодное танго», плохо прошел. Или «Большой» - прокатался неплохо, но мог бы собрать больше», - заявил он. Мединский считает, что причина провала отечественных фильмов в прокате в слабом продвижении картин перед их выходом на экраны.

Скриншот с сайта kommersant.ru

В летний сезон успешной оказалась лишь одна кинолента - «Бабушка легкого поведения», собравшая 130 млн. рублей при бюджете в 90 млн. рублей. Работа режиссера Александра Реввы стала четвертой кинолентой, окупившейся в прокате. Ранее в прокате окупились фильмы «Притяжение», «Гуляй, Вася», «Невеста». Все эти фильмы получили господдержку от Фонда кино. А вот поддержанные фондом летние релизы «Блокбастер» и «Сказ о Петре и Февронии» за счет проката не окупились.