Трудный путь к женскому счастью Марины Александровой

Одна из самых красивых актрис российского кино Марина Александрова отмечает 29 августа свое 35-летие

Марина Александрова

Настоящая фамилия Александровой — Пупенина. Возможно, сама актриса и не считает ее благозвучной. Однако фамилия отражает суть этой статной женщины — ту пуповину, которая связывает ее с родной землей. И в самим деле все героини этой синеокой артистки прикипели душой к России, будь то Надя из «Млечного Пути», не мыслящая свою жизнь без Иркутска, или императрица Екатерина Вторая, обретшая здесь свою настоящую Родину.

Будущая артистка родилась в семье военного и методистки отдела аспирантуры РГПУ им. Герцена. Семья часто переезжала с места на место, поэтому Марина Андреевна появилась на свет в венгерском городке с экзотическим названием Кишкунмайша. К 1987 году семья осела в Ленинграде, и Марина успешно закончила школу с математическим уклоном, музыкальную школу по классу арфы и театральную студию «Вообрази». Столь солидный культурный багаж помог ей поступить в Театральное училище имени Щукина. Затем последовали пять лет работы в театре «Современник».

Марина Александрова

Александрова ярко дебютировала в роли Марии Столыпиной в сериале «Империя под ударом» (2000). А по-настоящему триумфальной стала для нее роль студентки Ани в мелодраме 2001 года «Северное сияние». По сюжету, желая накануне свадьбы найти своего отца, девушка ошибочно принимает за него моложавого врача из Первой Градской больницы и влюбляется в него. В фильме Александровой посчастливилось блистать в целом созвездии именитых российских актеров, включая Александра Збруева, Михаила Ульянова, Ларису Удовиченко, Ирину Апексимову, Елену Кореневу. В их окружении она смотрится достойно и естественно. Очень тонко и точно ей удалось передать поэзию Москвы и Санкт-Петербурга, между которыми она весь фильм курсирует на поезде «Северное сияние».

Марина Александрова

Несмотря на то, что Александрова почти не застала советскую эпоху, именно благодаря культурному наследию той поры она обрела свою первую любовь. На съемках фильма «Звезда эпохи» она, играя советскую артистку Валентину Серову познакомилась с красавцем Александром Домогаровым, перевоплотившимся в поэта Константина Симонова. Между ними возник бурный роман. Брак Александровой и Домогарова продлился два года и сопровождался постоянными ссорами изменами. Но сейчас они друг друга ни в чем не винят.

Марина Александрова

«Мы очень сильно любили друг друга, но не смогли построить отношения, не смогли изменить друг друга и жить в мире и согласии. А я устала с ним бороться! - цитирует актрису tele.ru. - Я пыталась приучить его к здоровому образу жизни, заставить забыть о других женщинах. Но это все было пустой тратой времени. Саша не изменится никогда. Он роковой мужчина в моей судьбе, но я ему за многое благодарна. Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Благодаря нему я поняла, что это такое».

Марина Александрова

В июле 2008-го Александрова вышла замуж за своего коллегу по «Современику» Ивана Стебунова. Актер был младше нее на несколько лет и имел репутацию ловеласа, однако его настойчивость сделала свое дело. Однако и этому браку суждено было продлиться лишь два года. ««Это было обоюдное решение, — признавалась в интервью актриса. — Я благодарна Ване за то, что мы были рядом и подарили друг другу массу прекрасных мгновений. В том, что так все сложилось, нет ничьей вины».

Марина Александрова

Свое женское счастье актриса, наконец, обрела пс главным режиссером Первого канала Андреем Болтенко. С которым она обвенчалась в 2011 году. Пара избегает публичности, но, судя по всему, в их семье царит взаимопонимание. Сейчас у них двое детей — Андрей и Екатерину (девочку назвали в честь российской императрицы). Пара на этом останавливаться не намерена. «Когда Андрей появился в моей жизни, я впервые поняла, что рядом со мной человек, который сильнее меня, - объясняет Александрова. - Андрей первый, кому я полностью доверилась. А когда ты доверяешь и это доверие оправдано, то меняется ощущение всей жизни в целом, ты перестаешь бороться, ты наслаждаешься, ты рожаешь ребенка».

Фото с сайта kino-teatr.ru