«Унесенные ветром» запретили к показу из-за расизма

Кинозал в американском Мемфисе, устраивавший на протяжении 34 лет ежегодный показ картины «Унесенные ветром», принял решение прервать эту традицию.

Экранизацию романа Маргарет Митчелл, снятую в 1939 году, объявили расистской, поскольку в ней освещается рабовладельческий период истории США, сообщает russian.rt.com. Данное решение закономерным образом возмутило пользователей соцсетей, которые напомнили, что именно благодаря этой картине премию «Оскар» впервые получила темнокожая актриса — Хэтти Макдэниэл.

В общей сложности фильм собрал 8 наград Американской киноакадемии. Писатель Джеффри Марк Клайн в эфире RT выразил мнение, что подобными посягательствами на шедевры мирового кинематографа американские левые пытаются переписать историю.