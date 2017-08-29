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«Унесенные ветром» запретили к показу из-за расизма

12:40 29.08.2017
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Кинозал в американском Мемфисе, устраивавший на протяжении 34 лет ежегодный показ картины «Унесенные ветром», принял решение прервать эту традицию.

Экранизацию романа Маргарет Митчелл, снятую в 1939 году, объявили расистской, поскольку в ней освещается рабовладельческий период истории США, сообщает russian.rt.com. Данное решение закономерным образом возмутило пользователей соцсетей, которые напомнили, что именно благодаря этой картине премию «Оскар» впервые получила темнокожая актриса — Хэтти Макдэниэл.

В общей сложности фильм собрал 8 наград Американской киноакадемии. Писатель Джеффри Марк Клайн в эфире RT выразил мнение, что подобными посягательствами на шедевры мирового кинематографа американские левые пытаются переписать историю.

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Комментарии читателей
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29.08.2017, 15:10
Гость: stalker

Подобного рода запреты свидетельствуют не столько о желании некоторых "переписать" историю, а скорее о желании просто вычеркнуть некоторые страницы из истории США. Можно попытаться некоторые исторические факты замалчивать, но это ничего не изменит, т.к. это все события прошлого. Этим их не изменишь и не отменишь. Это было и отрицать данный факт просто глупо. Выводы из истории надо уметь делать. Иначе все повторится вновь и вновь.
29.08.2017, 15:10
Гость: Срочно переснять!

Так, чтобы негры там были помещиками, а белые - рабами!
29.08.2017, 14:27
Гость: Всегда

мне этот фильм казался подозрительным
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