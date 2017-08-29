Меньшова и Галкин станут ведущими передачи «Сегодня вечером»

«Рулевыми» программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» взамен Андрея Малахова станут Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Съемки обновленной передачи «Сегодня вечером» с Галкиным и Меньшовой проводятся 29 августа, сообщает РБК со ссылкой на информированный источник. «Да, программа будет в новом сезоне, и вести ее будут [Юлия] Меньшова и [Максим] Галкин, - цитирует агенство своего информатора. - Еще завтра и послезавтра будут съемки». В переосмысленном формате программа должна выйти 2 сентября. Комментариев от Малахова, Меньшовой и Галкина по этому поводу пока нет.

Напомним, что ранее Андрей Малахов перешел на телеканал «Россия 1». Премьера передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» состоялась накануне, 28 августа.