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Меньшова и Галкин станут ведущими передачи «Сегодня вечером»

14:46 29.08.2017
Максим Галкин. Фото с сайта maxgalkin.ru
Максим Галкин. Фото с сайта maxgalkin.ru
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«Рулевыми» программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» взамен Андрея Малахова станут Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Съемки обновленной передачи «Сегодня вечером» с Галкиным и Меньшовой проводятся 29 августа, сообщает РБК со ссылкой на информированный источник. «Да, программа будет в новом сезоне, и вести ее будут [Юлия] Меньшова и [Максим] Галкин, - цитирует агенство своего информатора. - Еще завтра и послезавтра будут съемки». В переосмысленном формате программа должна выйти 2 сентября. Комментариев от Малахова, Меньшовой и Галкина по этому поводу пока нет.

Напомним, что ранее Андрей Малахов перешел на телеканал «Россия 1». Премьера передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» состоялась накануне, 28 августа.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 17:54
Гость: фундамент стока не простоит.

Стопудово. Молдаване строили. Уже трескается.
29.08.2017, 17:30
Гость: старый бобёр

Максимку понять можно , жене пенсии нехватат.
29.08.2017, 17:06
Гость: 2017

У АБ своих проблем хватает со времени появления первой леди Франции. Да и комику до презика недотянуть по-любому, как ни пристраивай...
С другой стороны - Замок не уступает Версальскому Дворцу.
Но слушок был - фундамент стока не простоит.
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