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Генпрокуратура проверит информацию о нарушениях при съемках «Пока все дома»

14:12 30.08.2017
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Генпрокуратура России начала проверку информации о нарушениях при съемках передачи «Пока все дома», которая выходила на Первом канале, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Генпрокуратура уделит внимание использованию 110 млн. рублей, которые по данным ряда СМИ были выделены Миноборнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

Скандал с видеопаспортами сирот для программы «Пока все дома» разгорелся в конце 2016 года. По данным СМИ, создатели передачи получили финансирование в размере 110 млн. рублей на создание роликов о детях-сиротах для рубрики «У вас будет ребенок» от Министерства образования и науки и от региональных властей.

В свою очередь создатели «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы назвали клеветой сообщения об источниках финансирования передачи. По их словам все государственные средства подлежали строгой отчетности, а компании-спонсоры перечисляли деньги в органы опеки.

В августе текущего года было объявлено о том, что «Пока все дома» покинет первую кнопку. Кизяков заявил, что инициатором разрыва контракта был он. Однако представители Первого канала заявляют, что они разорвали контракт с производителем из-за падения рейтингов и финансового скандала. 

Темы: Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 18:42
Гость: м-да

Кому интересен этот Кизяков?
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