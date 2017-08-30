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Александр Галибин покинул передачу «Жди меня»

12:26 30.08.2017
Александр Галибин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Александр Галибин. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актер и телеведущий Александр Галибин отныне не будет вести передачу «Жди меня» на Первом канале.

Сам Галибин подтвердил свой уход корреспонденту ТАСС. «Программа «Жди меня» решила договор со мной не продлять, внятного объяснения я не получил. Со слов директора программы, меняется структура работы ведущих внутри программы, - сказал он. - Объяснение было неясное. Высказано это было по телефону примерно десять дней назад"».

О том, кто его сменит, Галибин не ведает. «Спросил, кто будет вести, она не ответила, спросил, кто останется, мне также не ответили, - отметил Галибин. - Мне это странно, у программы был очень хороший рейтинг."Я не понимаю, с чем это связано, хотел бы понять причины»

В пресс-службе Первого канала отметили, что телеканал не имеет отношения к смене ведущего передачи «Жди меня» Александра Галибина, поскольку это решение принимает компания «ВИД» - производитель программы.

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