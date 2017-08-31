Режиссер «Матильды» попросил силовиков защитить зрителей

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель обратился к главам МВД и ФСБ с просьбой об обеспечении безопасности кинотеатров во время проката картины.

Поводом для этого послужил поджог киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Сегодня ночью подожгли киностудию «Лендок», а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить… в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм», - цитирует режиссера агентство.

По словам режиссера, ему грустно от того, что еще не вышедшая в прокат картина о любви вызывает столько ненависти.

Премьера фильма «Матильда», рассказывающего о взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, намечена на конец октября. Однако уже сейчас против него развернута целая кампания, в которой принимает активное участие депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она инициировала ряд проверок в отношении киностудии Учителя и создателей картины. Парламентарий уверена в том, что фильм является оскорбительным для чувств верующих. Некоторое время назад она обвинила исполнителя роли Николая II Ларса Айдингера в сатанизме.

