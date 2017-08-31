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Режиссер «Матильды» попросил силовиков защитить зрителей

21:20 31.08.2017
Матильда Кшесинкая и Алексей Учитель. Коллаж © KM.RU
Матильда Кшесинкая и Алексей Учитель. Коллаж © KM.RU
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Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель обратился к главам МВД и ФСБ с просьбой об обеспечении безопасности кинотеатров во время проката картины.

Поводом для этого послужил поджог киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Сегодня ночью подожгли киностудию «Лендок», а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить… в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм», - цитирует режиссера агентство.

По словам режиссера, ему грустно от того, что еще не вышедшая в прокат картина о любви вызывает столько ненависти.

Премьера фильма «Матильда», рассказывающего о взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, намечена на конец октября. Однако уже сейчас против него развернута целая кампания, в которой принимает активное участие депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она инициировала ряд проверок в отношении киностудии Учителя и создателей картины. Парламентарий уверена в том, что фильм является оскорбительным для чувств верующих. Некоторое время назад она обвинила исполнителя роли Николая II Ларса Айдингера в сатанизме.
 

Темы: Россия, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 00:51
Гость: Патриот

Вот, ничтожный фильмишко от ничтожества с неправильными генами, стал сенсацией, только потому, что ничтожества из минкультуры не могут ничего сделать, иначе как показывать свои уродливые рожи на ТВ.
31.08.2017, 22:19
Гость: Дмитрий

С огромным удовольствием схожу на премьеру фильма.
31.08.2017, 22:17
Гость: Алевтина

Посмотреть бы этот нашумевший фильм Учителя и уже самой сделать выводы:отчего так разволновалась Поклонская и почему фильм является оскорбительным для чувств верующих? Верующие никогда не влюблялись? А как они женятся и выходят замуж? Николай II - здоровый,молодой мужчина в расцвете физических сил влюбляется в симпатичную балерину. Что в этом ненормального и крамольного? Было бы лучше,если бы он был,извините,геем или импотентом?
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