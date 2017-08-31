Герман-младший перенес премьеру фильма о Довлатове

Создатель фильма «Довлатов» Алексей Герман-младший сообщил, что лента выйдет в прокат в первой половине 2018 года.

Сначала премьера картины была намечена на осень 2017 года, но реальность оказалась суровее, сообщает РИА «Новости». «Мы вынуждены были в связи с семейными обстоятельствами остановиться на полтора месяца, сейчас приступили к финальным вещам, связанным со звуком, компьютерной графикой и титрами. В течение месяца, наверное, мы фильм завершим. В первой половине 2018 года фильм выйдет в прокат», - признался режиссер журналистам.

Герман-младший также напомнил, что проект является международным, в нем задействовано много иностранных артистов, поэтому работа со звуком очень трудоемкая. «Но в конце сентября мы должны фильм полностью завершить», - заверил режиссер.