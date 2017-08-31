Алексею Учителю подарили на день рождения атаку с коктейлями Молотова

Злоумышленника атаковали с бутылками с зажигательной смесью здание, где расположен офис студии «Рок» режиссера Алексея Учителя.

Налет был совершен на набережной Крюкова канала, сообщает «Фонтанка.ру», 31 августа 2017 года, около 3.30 в стену здания киностудии «Лендок» двое неизвестных бросили две-три бутылки. Свидетели утверждают, что от одного удара закоптилась стена, вторым броском было разбито окно — предмет попал между рамами, где начал дымиться. Кроме того, у третьего окна также был подкопчен участок стены.

Сейчас полиция Адмиралтейского района проводит проверку по факту инцидента. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что выезжали на возгорание, горел подоконник на первом этаже. Огонь был потушен за 12 минут.

Инцидент чудом не обернулся для киностудии трагедией. Бутылка с зажигательной смесью попала в окно, заложенное кирпичами, так как за ним деревянный зал. В нем происходит запись звука для фильмов, а временами он используется для их показов. Если бы огонь распространился внутрь, особняк выгорел бы полностью за минуты. В настоящее время «Лендок» обратился в прокуратуру с требованием защитить здание и студию от вандалов.

Пока непонятно, связано ли данное ЧП со скандалом вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя. Но примечательно, что в день происшествия сам Алексей Учитель отмечает 66-летие. Также 31 августа по новому стилю 145 лет назад также родилась на свет балерина Матильда Кшесинская, которой как раз и посвящена «Матильда».