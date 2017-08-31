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Скончался циркач из фильма «Не бойся, я с тобой»

16:52 31.08.2017
Мухтарбек Кантемиров. Фото с сайта kino-tetr.ru
Мухтарбек Кантемиров. Фото с сайта kino-tetr.ru
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Каскадер, циркач и актер Мухтарбек Кантемиров скончался на 84-м году жизни

Факт смерти артиста подтвердил сайт Гильдии каскадеров, сообщает РИА «Новости». Кантемиров родился в семье профессиональных цирковых наездников. Он приобрел широкую известность благодаря комедии Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой», где исполнил роль циркового артиста Рустама.

«Не стало Мухтарбека Кантемирова. Его вряд ли надо подробно представлять многочисленной армии поклонников циркового искусства во всем мире. Достаточно только произнести это имя – и перед глазами предстает картина: залитый яркими огнями манеж, по которому под искрометные звуки лезгинки в бешеном галопе проносятся кони, а парни в черкесках проделывают на скаку немыслимые трюки… До самых последних дней у него были порой озорные, и всегда молодые глаза. И даже когда он был не молод, он оставался статен и благороден», — говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, Кантемиров засветился в картинах «В двух шагах от рая», «Марш-бросок», «Не бойся, я с тобой! 1919» и других. Он являлся основателем и художественным руководителем московского конного театра «Каскадер».

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