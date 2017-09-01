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Фильм «Аритмия» снискал гран-при на престижном кинофестивале

16:32 1.09.2017
Кадр из фильма «Аритмия». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Аритмия». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Драма «Аритмия» Бориса Хлебникова удостоилась Гран-при и приза зрительских симпатий на VII сахалинском международном кинофестивале «Край света».

В номинации «лучший актер» первое место присуждено исполнившему главную роль в «Аритмии» Александру Яценко, сообщает РИА «Новости». VII сахалинский международный кинофестиваль «Край света» прошел с 25 августа по 1 сентября в Южно-Сахалинске.

В конкурсную программу кинофестиваля помимо «Аритмии» в этом году вошли картины «Женщина со льдом» Богдана Сламы, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Молитва перед рассветом» Жана-Стефана Совера, «Наше бегство» Нобутеру Учиды, «Почетный гражданин» Гастона Дюпра и Мариано Кона, «Сеть» Ким Ки Дука и «Слава» Кристины Грозевой и Петра Вылчанова.

Темы: Кино в России, Кинофестивали в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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