Фильм «Аритмия» снискал гран-при на престижном кинофестивале

Драма «Аритмия» Бориса Хлебникова удостоилась Гран-при и приза зрительских симпатий на VII сахалинском международном кинофестивале «Край света».

В номинации «лучший актер» первое место присуждено исполнившему главную роль в «Аритмии» Александру Яценко, сообщает РИА «Новости». VII сахалинский международный кинофестиваль «Край света» прошел с 25 августа по 1 сентября в Южно-Сахалинске.

В конкурсную программу кинофестиваля помимо «Аритмии» в этом году вошли картины «Женщина со льдом» Богдана Сламы, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Молитва перед рассветом» Жана-Стефана Совера, «Наше бегство» Нобутеру Учиды, «Почетный гражданин» Гастона Дюпра и Мариано Кона, «Сеть» Ким Ки Дука и «Слава» Кристины Грозевой и Петра Вылчанова.