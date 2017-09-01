Валерий Николаев постарел после громкого скандала с арестом

В прошлом году актер неоднократно устраивал аварии, сбивал людей, был лишен прав и свободы на 15 суток

Валерий Николаев

С лета 2016 года о звезде российских сериалов ничего не было слышно. Валерий Николаев исчез из поля зрения публики после громкого скандала с полицией. История с многочисленными нарушениями ПДД, авариями, наездами на пешеходов и даже на сотрудников полиции началась с конца февраля 2016-го. Свидетели этих происшествий, да и видео с мест ДТП описывали, что Валерий Николаев был не трезв. Актер скрывался после происшествий, его разыскивали, лишали водительских прав и свободы сначала на 10 суток, затем еще на 15. Все закончилось в июне 2016-го, когда звезда сериала «День рождения Буржуя» принес поклонникам его творчества, полиции публичные извинения в видеообращении.

За эти долгие месяцы скандала несколько раз появлялись слухи о том, что у Николаева не только проблемы с законом, алкоголем и карьерой — он с 2015 года не появляется на экранах. Сообщалось, что от него ушла жена. Эльвира Земскова, артистка цирка, ни разу не прокомментировала это прессе.

Валерий Николаев

Теперь сомнений в том, что Николаеву и Земсковой удалось сохранить брак не возникает. 33-летняя артистка опубликовала в соцсети фотографии отдыха с мужем, которому неделю назад исполнилось 52 года. На этих снимках Валерия с трудом можно узнать. После скандала на всю страну, публичного покаяния и паузы в творчестве актер сильно «сдал». Из-за переживаний он похудел, количество седых волос увеличилось в разы.

Напомним, Валерий Николаев был женат четыре раза. Первой супругой актера стала театральная актриса Наталья Пирогова, они учились вместе в школе-студии МХАТ, развелись через 4 года. Второй раз женился на Ирине Апексимовой, с которой снимался в «Дне рождения Буржуя», брак продлился 12 лет. Их дочери актрисе Дарье Авратинской 23 года. Имел трехлетние отношения с актрисой Дарьей Поверенновой и певицей Татьяной Овсиенко. Третьей женой Николаева всего один год была актриса Любовь Тихомирова. В 2014-м в четвертый раз актер связал себя узами брака с Эльмирой Земсковой, воздушной гимнасткой Цирка Никулина.

Автор - Петр Симонов