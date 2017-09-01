Украинское телевещание в Крыму оглушительно провалилось

Правительство Крыма не зафиксировало вещание на полуострове украинских телеканалов, которое Украина обещала начать с 1 сентября в стандартном режиме.

Такой новостью поделился с ТАСС председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. «Никаких сигналов, никаких программ. Никаких передач никто сегодня здесь [в Крыму] не принимает, это точно», - подчеркнул Смирнов.

Чиновник также заметил, что в тестовом режиме вещание украинских телеканалов в Крыму также не начиналось. Он считает, что «это очередная ситуация, когда [власти Украины] выдают желаемое за действительное». «Когда пытаются обмануть свой народ, своих налогоплательщиков», - отметил глава комитета.