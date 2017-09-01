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Украинское телевещание в Крыму оглушительно провалилось

14:05 1.09.2017
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Правительство Крыма не зафиксировало вещание на полуострове украинских телеканалов, которое Украина обещала начать с 1 сентября в стандартном режиме.

Такой новостью поделился с ТАСС председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. «Никаких сигналов, никаких программ. Никаких передач никто сегодня здесь [в Крыму] не принимает, это точно», - подчеркнул Смирнов.

Чиновник также заметил, что в тестовом режиме вещание украинских телеканалов в Крыму также не начиналось. Он считает, что «это очередная ситуация, когда [власти Украины] выдают желаемое за действительное». «Когда пытаются обмануть свой народ, своих налогоплательщиков», - отметил глава комитета.

Темы: Информационные войны, Крым, Ситуация на Украине, Телевидение и его влияние на общество в России, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 19:17
Апостол

Да хохлы увидели и оценили,что и без TV укропского-Крыму,скоро жопа.Вот и решили, даром капусту не тратить.Воды-нет,растительности-нет,населена роботами.Всё равно без материковой хохляндии Крыму-конец.Посмотреть даже на то,что произошло с курортным сезоном.
01.09.2017, 18:40
Таврида

Там наши родственники братья, и сестры, Малая Русь исток откуда Русь пошла. Ура!!! провалилось все. и мы теперь не братья и готовы друг не друга лить грязь и кидаться посудой. Главное свое болото.
01.09.2017, 17:37
ник

полезно чтобы так же было в херсонской мариупольской, сумской харьковской областях
Все комментарии (11)
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