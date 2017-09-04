Интервью Стоуна с Путиным вышло в России в виде книги

Русскоязычная версия книги американского кинорежиссера и сценариста Оливера Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» будет доступна в продаже с 5 сентября.

«Завтра, 5 сентября, стартуют продажи русскоязычной версии книги О. Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным», издание поступило в книжные магазины», - приводит АГН слова пресс-службы генерального директора ГУП «Московский Дом книги» Надежды Михайловой.

Директор отметила, что все книги, связанные с президентом РФ В. Путиным, всегда очень ожидаемы. «Выход англоязычной версии книги в июле вызвал большой интерес покупателей. Предполагаю, что русскоязычная версия будет еще более востребована», - сказала Н. Михайлова. Цена книги составляет 489 руб.

Напомним, что в июне 2017 года американский режиссер О. Стоун представил четырехсерийный документальный фильм «Путин». Права на показ фильма в РФ купил Первый канал.