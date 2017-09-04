]]> ]]>
Главная Кино Новости

Интервью Стоуна с Путиным вышло в России в виде книги

13:16 4.09.2017
Фрагмент постера к фильму
Фрагмент постера к фильму
Материалы по теме:

Русскоязычная версия книги американского кинорежиссера и сценариста Оливера Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» будет доступна в продаже с 5 сентября.

«Завтра, 5 сентября, стартуют продажи русскоязычной версии книги О. Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным», издание поступило в книжные магазины», - приводит АГН слова пресс-службы генерального директора ГУП «Московский Дом книги» Надежды Михайловой.

Директор отметила, что все книги, связанные с президентом РФ В. Путиным, всегда очень ожидаемы. «Выход англоязычной версии книги в июле вызвал большой интерес покупателей. Предполагаю, что русскоязычная версия будет еще более востребована», - сказала Н. Михайлова. Цена книги составляет 489 руб.

Напомним, что в июне 2017 года американский режиссер О. Стоун представил четырехсерийный документальный фильм «Путин». Права на показ фильма в РФ купил Первый канал.

Темы: Книги, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2017, 16:45
Гость: Кому, кому

Всем - росгвардии, а росгвардии - ФСБ.
04.09.2017, 15:07
Гость: Интересно

А экзамен по ней кому надо будет сдавать?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.