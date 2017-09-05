Поклонская обвинила режиссера «Матильды» во лжи

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила режиссера Алексея Учителя во лжи и попытках «наябедничать» президенту России.

«Обвинения меня в терроризме и иных смертных грехах не новость. На Украине среди прочих статей УК мне уже вменяется организация террористического акта», - написала на своей странице в Facebook парламентарий.

По ее словам, режиссер и его адвокат выходят за рамки правового поля и «элементарной человеческой порядочности - начиная от неудавшихся попыток наябидничать Президенту до заведомо ложного обвинения в совершении особо тяжкого преступления».

Поклонская подчеркнула, что Учитель должен либо подкрепить свои заявление доказательствами, либо публично принести ей свои извинения.

Конфликт между режиссером и депутатом был вызван фильмом «Матильда», рассказывающем о взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Парламентарий пытается запретить выход фильма на экраны, считая его оскорбительным для чувств верующих.

