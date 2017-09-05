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Поклонская обвинила режиссера «Матильды» во лжи

18:45 5.09.2017
Фото с сайта uznayvse.ru
Фото с сайта uznayvse.ru
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила режиссера Алексея Учителя во лжи и попытках «наябедничать» президенту России.

«Обвинения меня в терроризме и иных смертных грехах не новость. На Украине среди прочих статей УК мне уже вменяется организация террористического акта», - написала на своей странице в Facebook парламентарий.

По ее словам, режиссер и его адвокат выходят за рамки правового поля и «элементарной человеческой порядочности - начиная от неудавшихся попыток наябидничать Президенту до заведомо ложного обвинения в совершении особо тяжкого преступления».

Поклонская подчеркнула, что Учитель должен либо подкрепить свои заявление доказательствами, либо публично принести ей свои извинения.

Конфликт между режиссером и депутатом был вызван фильмом «Матильда», рассказывающем о взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Парламентарий пытается запретить выход фильма на экраны, считая его оскорбительным для чувств верующих.
 

Темы: Россия, Кино в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 23:27
Гость: ник

дела Николая давние и полонская дура. А СССР ближе.
05.09.2017, 23:20
Гость: наталья поклонская

это самый удачный пример как можно всего за один поступок можно профукать высокое доверие и любовь народа и стать посмешищем и антигероем!
05.09.2017, 22:47
Гость: Алексию

Это вы про Роднину и Терешкову, так они же беднейшие депутаты ГД по рейтингу Форбс. Это в немецком бундестаге депутаты от левых партий отдают 30% зарплаты в свои регионы на благотворительность.
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