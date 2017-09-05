Фильм об убийстве Александра II снимут в России

В Санкт-Петербурге собираются снимать кинокартину об Александре II

Продюсер фильма Рудольф Фурманов уже озвучил свои планы министру культуры Владимиру Мединскому, сообщает federalcity.ru. «К сожалению, фигура Александра II, во многом трагическая, практически не отражена в кинематографе», - посетовал режиссер.

Рабочее название картины - «Бомба для Освободителя». Лента будет посвящена заговору против императора, закончившемуся его убийством террористами-народовольцами.

Автором сценария, который уже существует, стал другой известный питерский деятель кинематографа – Дмитрий Светозаров. Скорее всего, он будет и режиссером ленты. Сам же Рудольф Фурманов исполнит в ней одну из ролей.

Рудольф Давыдович Фурманов – российский актер, режиссер, продюсер, литератор и антрепренер. Основал и до сей поры занимает должность художественного руководителя и директора Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова».

