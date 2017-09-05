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Фильм об убийстве Александра II снимут в России

10:45 5.09.2017
Александр II. Фото c сайта mos.news
Александр II. Фото c сайта mos.news
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Продюсер фильма Рудольф Фурманов уже озвучил свои планы министру культуры Владимиру Мединскому, сообщает federalcity.ru. «К сожалению, фигура Александра II, во многом трагическая, практически не отражена в кинематографе», - посетовал режиссер.

Рабочее название картины - «Бомба для Освободителя». Лента будет посвящена заговору против императора, закончившемуся его убийством террористами-народовольцами.
Автором сценария, который уже существует, стал другой известный питерский деятель кинематографа – Дмитрий Светозаров. Скорее всего, он будет и режиссером ленты. Сам же Рудольф Фурманов исполнит в ней одну из ролей.

Рудольф Давыдович Фурманов – российский актер, режиссер, продюсер, литератор и антрепренер. Основал и до сей поры занимает должность художественного руководителя и директора Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова».
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, История Российской империи
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