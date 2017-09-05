Андрей Кончаловский начал съемки фильма о Микеланджело в Италии

В Италии стартовали съемки нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Монстр. Видения»

Фильм, ранее фигурировавший под названием «Грех», расскажет о знаменитом художнике и скульпторе Микеланджело Буонарроти. Кинематографист отмечает, что он хочет показать жизнь художника через «видения». По его словам, рассказчику может присниться что угодно, и это всегда интереснее того, что отражено в официальных документах. Однако, картина снимается с учетом строгих требований к исторической достоверности.

«На создание фильма меня подтолкнуло желание рассказать миру, современной молодежи, у которой очень короткая память о величии фигуры Микеланджело», - рассказал Кончаловский.

Съемки начались в Монте Альтиссимо, а затем продолжатся в Карраре, Монтепульчано, Флоренции, Вреццо, Капрароле и Риме. Роль Микеланджело исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, роль маркиза Маласпина — Умберто Орсини, роль Папы Юлия II – Массимо де Франкович. Картина будет снята на итальянском языке.

Производство фильма осуществляет Фонд Андрея Кончаловского совсестно с итальянской компанией Jean Vigo Italia при участии Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», Минкультуры РФ, а также Первого канала и Rai Cinema.

Монтаж проекта планируется закончить в 2018 году. Ориентировочная дата премьеры фильма пока не называется.