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Андрей Кончаловский начал съемки фильма о Микеланджело в Италии

16:09 5.09.2017
Андрей Кончаловский © KM.RU, Алексей Белкин
Андрей Кончаловский © KM.RU, Алексей Белкин

В Италии стартовали съемки нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Монстр. Видения»

Фильм, ранее фигурировавший под названием «Грех», расскажет о знаменитом художнике и скульпторе Микеланджело Буонарроти. Кинематографист отмечает, что он хочет показать жизнь художника через «видения». По его словам, рассказчику может присниться что угодно, и это всегда интереснее того, что отражено в официальных документах. Однако, картина снимается с учетом строгих требований к исторической достоверности.

«На создание фильма меня подтолкнуло желание рассказать миру, современной молодежи, у которой очень короткая память о величии фигуры Микеланджело», - рассказал Кончаловский.

Съемки начались в Монте Альтиссимо, а затем продолжатся в Карраре, Монтепульчано, Флоренции, Вреццо, Капрароле и Риме. Роль Микеланджело исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, роль маркиза Маласпина — Умберто Орсини, роль Папы Юлия II – Массимо де Франкович. Картина будет снята на итальянском языке.

Производство фильма осуществляет Фонд Андрея Кончаловского совсестно с итальянской компанией Jean Vigo Italia при участии Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», Минкультуры РФ, а также Первого канала и Rai Cinema.

Монтаж проекта планируется закончить в 2018 году. Ориентировочная дата премьеры фильма пока не называется.

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Комментарии читателей
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05.09.2017, 19:40
Гость: Если снимает за свои деньги, то какие проблемы.

Дешевле было бы если бы он снял фильмы про Шишкина, Репина, Васнецова, Тургенева, Чехова, Салтыкова Щедрина, ... и ехать никуда не нужно и для молодежи и страны полезнее. Все же это нашему народу ближе, роднее.
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