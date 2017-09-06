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Режиссер девятых «Звездных войн» был уволен из проекта

12:29 6.09.2017
Кадр из фильма «Звездные войны». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Звездные войны». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Кинокомпания Lucasfilm разорвала контракт с режиссером Колином Треворроу, назначенным ранее был назначен постановщиком и сценаристом фильма «Звездные войны: Эпизод 9».

По этопу поводу студия распространила пресс-релиз, сообщает kinonews.ru. «Lucasfilm и Колин Треворроу приняли решение прекратить сотрудничество по созданию фильма «вездныеЗ войны: Эпизод 9». Нам было очень комфортно работать с Колином в процессе разработки проекта, но в итоге мы все пришли к выводу, что наши видения отличаются. Мы желаем Колину всего самого наилучшего и уже в ближайшее время будем готовы поделиться с вами новой информацией о фильме», - говорится в заявлении киностудии.

Треворроу был назначен режиссером финального эпизода новой трилогии еще в середине 2015 года. Тогда же разочарованные фанаты «Звездных войн» организовали сбор подписей под петицией, призывающей уволить его с этого поста и заменить Джорджем Лукасом.
К тому же концепция девятого эпизода была изменена из-за внезапной смерти исполнительницы одной из ключевых ролей Кэрри Фишер. Предполагалось, что ее роль будет значительна в финальной части. Фильм «Звездные войны: Эпизод 9» планируется представить зрителям в мае 2019.

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