Оглашен список обладателей почетного «Оскара»

Церемония вручения почетных «Оскаров» состоится в Лос-Анджелесе в ноябре текущего года.

На сей раз Американская академия киноискусств собралась присудить их четырем прославленным деятелям кино: оператору Оуэну Ройзману, актеру Дональду Сазерленду, режиссерам Чарльзу Бернетту и Аньес Варда, сообщает uralinform.ru. Список заслуг каждого довольно внушителен.

Так, Ройзман известен своей работой в ряде культовых картин, в числе которых «Французский связной» и «Семейка Аддамс». Сазерленд сыграл более, чем в 160 лентах, включая серию «Голодные игры», в которой он воплотил образ президента Сноу. Бернетт получил известность благодаря фильмам «Забойщик овец», «Заснуть во гневе» и «Стеклянный щит», а Варда - «Клео от 5 до 7», «Одна поет, другая нет» и «Счастье».

Президент киноакадемии Джона Бейли считает, что почетные «Оскары» – это дань за работу, показывающую все разнообразие окружающего зрителя мира.