«Оно»: клуб неудачников против монстра

Фильм «Оно» по мотивам культовой книги Стивена Кинга вышел в российский прокат 7 сентября

Кадр из фильма «Оно»

Стивен Кинг и все экранизации его книг, по сути, - такая же культовая история, как и какой-нибудь «Властелин колец». Поэтому нетрудно предсказать радикальное разделение отзывов о новой постановке одного из классических его романов - «Оно» - на резко негативные и восторженные. В принципе, это уже происходит, так как в мире фильм стартовал на неделю раньше, чем в Москве его представила компания «Каро».

Американские критики, наверное, еле досидевшие до конца сеанса с мокрыми подмышками, орудуют эпитетами «леденящий», «страшный», и в то же время – «душевный». Ассоциации клоунов требуют ленту запретить как порочащую образ клоуна. Им бы тогда сразу запретить все упоминания о реальном маньяке Джоне Уэйне Гейси, который наряжался клоуном, чтобы заманивать детей, и с которого списан образ Пеннивайза. И вообще маньяков. И «ужастики». И детей, ну, чтобы не пугались…

Кадр из фильма «Оно»

Сам фильм, если говорить честно, пронял до селезенок. Это, вероятно, тот «ужастик», на который теперь нужно равняться, произнося – «леденящий». И дело даже не в наборе страшных сцен. А их, на взгляд обычного зрителя, будет, пожалуй, даже слишком много на одну живую душу в кинозале. Дело в гнетущей атмосфере фильма, несмотря на порой светлую, живописную картинку – журчащая речушка, карьер, тихие ухоженные улочки городка Дерри.

Кадр из фильма «Оно»

Саспенс в данном случае поддерживается разными приемами: потрясающе органичным звуком (смех детей на заднем плане, лирическая музыка, переходящая в давящую, неожиданные звуки в самые напряженные моменты); то и дело появляющимися в кадре брошенными машинами у обочины (они не имеют отношения к сюжету, но создают чувство тревожного ожидания); и, конечно, красными клоунскими шариками – они как сигналы подсознанию – сейчас настанут кранты! А чертик выскакивает из другого места!ъ

Кадр из фильма «Оно»

Хочется поругать авторов как раз за этих «чертиков». Очень уж их много и слишком плотно они по сюжету напичканы – зрителю почти негде выдохнуть. Поэтому маркировка фильма – 18+, и поэтому русские зрители предпочитают ходить на «Оно» минимум парами. Буквально сегодня автора этой рецензии умоляли «освежить впечатления» и сходить еще разок, так как девушка очень хочет посмотреть, что сделали с самым главным «ужастиком» ее детства, но одна идти боится! В итоге – полный восторг с ее стороны, при трижды проявившимся желании покинуть зал посреди фильма.

Кроме того, в наборе страшных сцен то и дело проскакивают до боли знакомые приемы из классики хоррора: кровь, заливающая всю комнату – «Кошмар на улице Вязов», медленно откидываются волосы с лица, а там… - «Звонок», и так далее – не будем спойлерить.

И ладно, не о чем было бы говорить. По большей части ведь фильмы ужасов достаточно туповатые по сюжету. Здесь же Кинг - почему он и гений - писал книгу не про зловещего монстра, раз в 27 лет уничтожающего всех детей в городе, а как раз – про взаимоотношения этих «маленьких взрослых». Про их выпирающую и неуклюжую сексуальность, про тягу к запретному, про страх перед деспотами-родителями, в конце концов, про дружбу неудачников против всего мира. А ведь только они – ботаны и жиробасы проникли в страшную тайну и сумели одолеть Зло.

Кадр из фильма «Оно»

И самое главное: мало кому известному режиссеру Андресу Мускетти удалось все это показать – ту «душевную» часть задумки Кинга, где подростки плещутся в карьере, шарятся по сточным коллекторам, забрасывают камнями банду школьных тиранов и самое главное – сообща побеждают внутренние комплексы каждого. Тут и каст не подкачал: 15-летняя нимфетка Софиа Лиллис, играющая Беверли, вообще не вызывает сомнений – такой ее знал «король ужасов» в своем детстве; а сам он вполне мог бы быть Билли, которого отлично воплотил на экране Джейден Либерер; что касается клоуна Пеннивайза, вы никогда не узнали бы в нем 27-летнего парня по имени Билл Скарсгард.

Подводя итог, можно смело говорить, «Оно» по Мускетти, пожалуй, станет лучшей современной экранизацией книги ужасов. Да, фильм не для всех. И уж категорически на него нельзя действующим клоунам и маньякам.

Фото с сайтов kinopoisk.ru, kino-teatr.ru