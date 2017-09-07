Боярский сравнил современных российских актеров с поганками

Михаил Боярский во время прогулки с журналистами по Санкт-Петербургу сделал ряд сенсационных заявлений

Михаил Боярский

Актер страдает от навязчивого внимания поклонников, которые не дают ему сделать спокойно и шага. «Я это воспринимаю буднично, как голос питерского светофора: «Движение пешеходов закончено». Автограф можно дать, но «фоткаться»… Не дай Бог согласишься — сразу в геометрической прогрессии растет количество желающих, - признался он в интервью Теле.Ру. - Мы вчера пошли с внуком в магазин на Большой Конюшенной покупать «Лего». Кто-то спросил: «А можно сфотографироваться?» Я говорю: «Нет». «Дедушка, это невежливо», — твердо сказал мне Андрей, когда мы отошли. Спрашиваю: «А ты хочешь, чтобы мы до самого вечера фотографировались?» — «Нет, но так невежливо». Он сделал замечание, и я понял, что нужно быть более терпеливым. Петербуржцы относятся ко мне спокойно, для них встреча со мной привычна. А вот для приезжих это событие. Некоторое неудобство, конечно, есть. Выйти просто погулять сложно, особенно потому, что центр запружен туристами, все с гаджетами. Люди фотографируют ногтями, бровями, носами — чем угодно, такое ощущение, что находишься под крутой слежкой».

В доме на Мойке Боярский живет около тридцати лет. «Здесь на четвертом этаже жил когда-то Собчак, вот, видите, мемориальная доска висит? И у нашего парадного выстраивались демонстрации, люди кричали туда, на четвертый этаж, но слышал весь дом: «Не отдадим Курильские острова!» Мои дети никак не могли уснуть от этого шума, я выскакивал со шпагой и разгонял всех, - признается артист. - Никто не ожидал, что вместо Собчака появится сумасшедший Боярский с оружием: «Заткнитесь, канальи, дети спят!» Тогда интернета не было, и никто не знал, что я здесь живу».

Михаил Боярский

Боярский невысокого мнения о современных актерах: «Актерский мир яркий и манящий. Люди веселые, озорные, за кулисами все треплются, шутят. Не удивительно, что желание стать артистом испытывают многие молодые люди. Несколько раз я приходил на консультации в ЛГИТМиК посмотреть, кто поступает. Ничего неожиданного: в актеры идут люди, как правило, никакого представления не имеющие ни о профессии, ни о театре, ни о кино. Вероятно, я точно таким же был. Хотя… Я вырос за кулисами, кое-что знал. Сейчас большинство будущих артистов довольно бледные персоны. Как поганки в лесу. Боровичок редко встречается, но зато его сразу видно. Но так было всегда, и во времена моего студенчества тоже. С каждого курса хорошо, если один, ну два артиста заявят о себе. Такие звезды, как Фрейндлих, Юрский, сразу были заметны: оп, есть! Закинул старик невод в третий раз, и вместо травы золотая рыбка!»

Михаил Боярский

Сейчас актер все чаще задумываеися о смерти. «Долгожителей Боярских я не встречал, - объясняет он. - Лет до шестидесяти финала не ощущаешь, а потом вдруг понимаешь его неизбежность. Для чего нужна старость? Чтобы ощутить масштаб времени. Когда тебе 18, кажется, это что-то невероятное, как еще долго жить! А когда 68, все — спичка догорела, и промелькнувшая жизнь кажется парой секунд. Сколько осталось? Пара долей этой самой секунды. Ммне печально расставаться с городом. Даже мысли о предстоящей в перспективе разлуке болезненны. Обидно никогда больше не пройтись по питерским улицам, таким родным, уютным. Говорят, увидеть Париж и умереть… Вот пускай уезжают и помирают там, а я останусь здесь.

Фото с сайта kino-teatr.ru