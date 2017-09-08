Кирилл Серебренников сохранил за собой пост руководителя «Гоголь-центра»

Обвиняемый в растратах Кирилл Серебренников сумел сохранить за собой должность художественного руководителя театра «Гоголь-центр».

Информацию подтвердил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, отметив, что обязанности худрука возложены на заместителя. «Приказа об увольнении Кирилла Серебренникова не существует, — цитирует Кибовского «Интерфакс». — Театр продолжает функционировать. Если руководитель не находится на рабочем месте, он в отпуске или уехал в творческую командировку снимать фильм, то на это время назначается исполняющий обязанности. На него возлагается вся полнота полномочий. Тут ничего оригинального нет, все это есть в трудовом кодексе».

По его словам, в случае с Серебренниковым сложилась именно такая ситуация. Режиссер в настоящий момент находится под домашним арестом.