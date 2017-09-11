Вдова родного племянника Николая II подала иск против Алексея Учителя

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала иск против режиссера Алексея Учителя в Октябрьский суд Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, исковое заявление о защите чести и достоинства поступило в суд еще 21 августа. Ответчиком по иску значится творческо-производственное объединение «Рок», худруком которого является Учитель. Иск свзяан с выходом на экраны фильма режиссера «Матильда».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в отношении Учителя подан иск о защите чести и достоинства и именно Поклонская представляет интересы истицы в суде по доверенности. Поклонская отметила, что подала ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета на показ картины до разрешения судом иска.

«Интерфакс» отмечает, что на сегодняшний день судом не принято никакого решения.

Ольга Куликовская-Романова не имеет кровного отношения к царской семье. В 1986 году в Торонто она вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова. В 1991 году вместе с супругом основала благотворительный Фонд «Программа помощи России», после смерти мужа она возглавила Фонд.

Фильм «Матильда» выйдет в широкий прокат 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще задолго до премьеры картина вызвала широкий резонанс и обсуждение в обществе.