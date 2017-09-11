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Вдова родного племянника Николая II подала иск против Алексея Учителя

10:54 11.09.2017
Кадр из фильма «Матильда»
Кадр из фильма «Матильда»
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Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала иск против режиссера Алексея Учителя в Октябрьский суд Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, исковое заявление о защите чести и достоинства поступило в суд еще 21 августа. Ответчиком по иску значится творческо-производственное объединение «Рок», худруком которого является Учитель. Иск свзяан с выходом на экраны фильма режиссера «Матильда».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в отношении Учителя подан иск о защите чести и достоинства и именно Поклонская представляет интересы истицы в суде по доверенности. Поклонская отметила, что подала ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета на показ картины до разрешения судом иска.

«Интерфакс» отмечает, что на сегодняшний день судом не принято никакого решения.

Ольга Куликовская-Романова не имеет кровного отношения к царской семье. В 1986 году в Торонто она вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова. В 1991 году вместе с супругом основала благотворительный Фонд «Программа помощи России», после смерти мужа она возглавила Фонд.

Фильм «Матильда» выйдет в широкий прокат 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще задолго до премьеры картина вызвала широкий резонанс и обсуждение в обществе. 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 15:01
Elena

Раньше Николая 2-го не играли порноактёры.
11.09.2017, 14:44
P.S.

"А не замахнуться ли нам на ?"
…единственно возможная форма государственности для русского народа — это власть Голштейн-Готторпских, династии в жилах, у которых нет ни капли русской крови. Достаточно сказать, что нынешний наследник престола Георгий Гогенцоллерн – сын Франца Вильгельма Гогенцоллерна и правнук Вильгельма II, воевавшего против России в 1МВ.
Сравните восхваления Зыкина с цитатой из «Майн кампф»:
«Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование, и которая одна только служила залогом известной прочности государства. Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам - превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы…»
В годы 2МВ наследник престола Владимир Кириллович был марионеткой Гитлера и мечтал въехать в Кремль во главе верных белогвардейцев из СС, гестапо, зондеркоманд и т.п. карателей. В 1952 этот претендент в цари призвал Запад к новой войне против СССР. На этот раз, разумеется, к атомной. Видимо вы полагаете, что в пламени атомной бомбардировки сгорели бы только большевики и евреи, а русские дети как ни в чем не бывало резвились бы в её лучах? Если разглагольствования Зыкина — это не русофобия, то как вы это назовете? Любовь к крепкой палке немецкого хозяина?
11.09.2017, 14:39
Седьмая вода на киселе

если вдова родного племянника подала иск, то и я подам, авось что-нибудь да перепадет
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