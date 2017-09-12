Британский актер Рэйф Файнс получил сербское гражданство

Английский актер и режиссер Рэйф Файнс получил гражданство Сербии.

Резолюцию о выдаче гражданства подписала лично премьер-министр страны Ана Брнабич, сообщает InterMedia. В данный момент Файнс снимает в Белграде фильм о советском танцовщике Рудольфе Нурееве. Это уже вторая его картина, съемки которой проходят в Сербии. В 2010 году на экраны вышел триллер «Кориолан» по трагедии Уильяма Шекспира.

Рэйф Файнс наиболее известен по фильмам «Список Шиндлера», «Английский пациент», «Отель "Гранд Будапешт», «Онегин», «Герцогиня» и, конечно, роли Волан-де-Морта в кинофраншизе о Гарри Поттере.