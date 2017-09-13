Данила Козловский сыграет в популярном западном сериале «Викинги»

Канадско-ирландский исторический сериал «Викинги» производства History Channel TV официально продлен на шестой сезон.

Продолжение будет включать 20 эпизодов, съемки которых начнутся в Ирландии уже осенью 2017 года, сообщает InterMedia. Характерно, что показ пятого сезона начнется только 29 ноября, а закончится в 2018 году. Доподлинно известно, что Кэтрин Уинник не только вернется к роли северной воительницы Лагерты, но также дебютирует в качестве режиссера одной из серий.

Распространена также информация что в каст сериала войдет российский актер Данила Козловский («Экипаж», «Легенда №17», «ДухLess»). Он сыграет нового противника Рагнара Лодброка – пророка Олега. Его роль уже названа ключевой в развитии общего сюжета саги о викингах. Прототипом персонажа будет реальная историческая фигура 10 века – князь Вещий Олег. Роль Данила Козловский получил во время фестиваля Subtitle, проходившего в Килкенни (Ирландия) и Москве. Там актер познакомился с кастинг-директором сериала Фрэнком Моиселлом.

Любопытно, что до этого Козловский успел отметиться в нашумевшем отечественном блокбастере «Викинг» в роли князя Владимира.