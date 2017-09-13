]]> ]]>
Главная Кино Новости

Данила Козловский сыграет в популярном западном сериале «Викинги»

12:42 13.09.2017
Кадр из фильма «Викинг». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Викинг». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Канадско-ирландский исторический сериал «Викинги» производства History Channel TV официально продлен на шестой сезон.

Продолжение будет включать 20 эпизодов, съемки которых начнутся в Ирландии уже осенью 2017 года, сообщает InterMedia. Характерно, что показ пятого сезона начнется только 29 ноября, а закончится в 2018 году. Доподлинно известно, что Кэтрин Уинник не только вернется к роли северной воительницы Лагерты, но также дебютирует в качестве режиссера одной из серий.

Распространена также информация что в каст сериала войдет российский актер Данила Козловский («Экипаж», «Легенда №17», «ДухLess»). Он сыграет нового противника Рагнара Лодброка – пророка Олега. Его роль уже названа ключевой в развитии общего сюжета саги о викингах. Прототипом персонажа будет реальная историческая фигура 10 века – князь Вещий Олег. Роль Данила Козловский получил во время фестиваля Subtitle, проходившего в Килкенни (Ирландия) и Москве. Там актер познакомился с кастинг-директором сериала Фрэнком Моиселлом.

Любопытно, что до этого Козловский успел отметиться в нашумевшем отечественном блокбастере «Викинг» в роли князя Владимира.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.