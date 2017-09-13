Соловьев обвинил Урганта в заигрывании с украинскими русофобами

Ведущего Владимира Соловьева задела шутка его коллеги Ивана Урганта в эфире Первого канала.

Принимая в гостях в своей передаче виджея Ирену Понарошку, которая намазала его лицо белой субстанцией, Ургант спросил, что это такое. Девушка ответила, что это — соловьиный помет. Ведущий тут же парировал, что это отличное название для передачи на канале «Россия 1».

Владимир Соловьев, посчитавший себя адресатом этой шутки, исключил Урганта из друзей в своем «Твиттере» и обвинил его в заигрывании с украинскими русофобами. «Никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Но с другой стороны я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" - достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком "Молодец, как ты уел Соловьёва", и все украинские сайты начинают радостно печатать "Молодец, Ургант". Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить», - цитирует Владимира Соловьева ruposters.ru.

Позже Соловьев заявил, что ему наплевать на шутки Урганта. «Мне вообще наплевать. Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была легкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича [Эрнста] и что ее не удалили из эфира на Москву. Кстати, моего ответа в эфире на Москву не было», — заявил Соловьев. Между тем, сценарист «Вечернего Урганта заявил, что шутки ведущий себе придумывает сам, не согласовывая их с руководством канала.