Эту песнь да записать пером, всю до соловьиного помета

Или как популярные телеведущие выясняют отношения на виду у всей страны

Эта песенка про соловьиную рощу в исполнении неувядающего Льва Лещенко, запомнившаяся еще с раннего детства, неслучайно пришла на ум. И просто из головы теперь не выходит. А все потому, что два наших великих телеканала «Первый» и «Россия 1», а именно их центральные ведущие, сцепились не на шутку. И теперь вот с наших телевизионных полей доносится неизвестно что…

А начиналось все достаточно невинно. Иван Ургант в своей передаче 7 сентября мило пошутил, когда гостья его передачи, блогер и телеведущая, Ирина Понарошку предложила Ивану намазать на лицо некую органическую белую субстанцию. Якобы полезный крем, чудодейственный. Намажешь, и лет десяток с плеч долой. Ваня в белой маске как красотка перед сном, заметил, что и пахнет это в общем довольно приятно. И тогда Понарошку, видимо, оправдывая свою фамилию, ляпнула, что все, что Ургант размазал по лицу, это соловьиный помет. «Натуральный соловьиный помет», — подчеркнула Понарошку.

На что Иван, со свойственным ему блестящим чувством юмора и талантом импровизации, которые иногда его очень сильно и сильно подводят, выпалил совсем не понарошку: «Во-первых, это хорошее название для шоу на канале «Россия 1»…

И тут понеслось. Не сразу почему-то, но реакция была очень жесткой.

Стоит ли говорить, ведущий под какой фамилией отозвался на эту реплику. Владимир Соловьев, имеющий тоже не самую хилую телеплощадку страны, и соответственно аудиторию, отозвался не где-нибудь в курилке, а именно в студии канала «России».

Ответ Соловьева, конечно же, был политизированным, в духе его программы. Там он проехался по Ивану совсем не понарошку, а буквально занес его в ряды врагов всей страны. Мол, Иван, и на украинском сайте «Миротворец» не занесен в черные списки, в отличие от всех честных людей страны и что после его шутки теперь вся Украина Урганту рукоплещет.

— Я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в «Миротворец». Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня, — заявил ведущий у себя на шоу «Воскресный вечер». Припомнил Соловьев Урганту и его отца, Андрея Урганта, который в отличие от Ивана есть в этом списке:

— Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге, с криками «молодец, как ты уел Соловьева», и все украинские сайты с радостью печатают. Ай, молодец Ургант! Ты не окажешься в одном списке со своим папой и другими достойными людьми!

Причем тут педофилия вообще не понятно, но на этом Соловьев не остановился. Он внес Урганта в свой личный черный список в Twitter… Иван, не будь дурак, сделал репост на свой странице с кучей рыдающих от смеха смайликов.

Конечно, отозвалась на все эти теледебаты и вся телевизионная аудитория страны. Причем обоих каналов, которые в последнее время так перемешались, что уже не поймешь, кто на каком работает. Ургант, кажется, единственный из «старичков» на «Первом» и остался. Да еще неутомимый Нагиев в «Голосе» с «золотым составом». Это вам, точно не соловьиный помет…

Ну а что говорить, если лицо «Первого» Андрей Малахов теперь красуется на «России 1», туда же ушел Тимур Кизяков и теперь «Все дома» уже там. Не по-соловьиному.

В своих комментариях СМИ Владимир Соловьев не мог не заметить, что «Первый канал» так мстит «России 1» за то, что сразу столько ведущих ушло на соседний канал и это, если честно, походит на правду.

Глядя на всю эту теледрачку, можно было подумать, что два телеведущих таким неординарным способом наращивают себе аудиторию, которую они очень уж сильно притомили. Но на самом деле, больше это напоминает сильную обиду одного на второго. И за этим уже гораздо интереснее наблюдать, чем за тем, что происходит и на «Первом», и на «России 1». А там как всегда ничего нового, собственно, не происходит…

Автор - Татьяна Алексеева