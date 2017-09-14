]]> ]]>
Главная Кино Новости

Скончался звезда гангстерского сериала «Клан Сопрано»

12:59 14.09.2017
Фрэнк Винсент. Фото с сайта kinopoisk.ru
Фрэнк Винсент. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

В возрасте 78-ми лет ушел из жизни в США скончался актер Фрэнк Винсент.

По предварительным данным, он умер в одной из клиник Нью-Джерси, после того, как перенес сердечный приступ, сообщает РЕН-ТВ.

Винсент первоначально начинал карьеру как музыкант, но спустя некоторое время ему улыбнулась удача, и он получил роль в фильме «Коллекционер смертей» (1976). Актер известен многим по гангстерским фильмам Мартина Скорсезе «Казино» и «Славные парни». Однако настоящая популярность пришла к нему после исполнения роли Фила Леотардо в сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано». За эту роль Фрэнк в 2008 году (как и другие члены основного актёрского состава) был отмечен премией Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале».

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.