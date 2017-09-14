Скончался звезда гангстерского сериала «Клан Сопрано»

В возрасте 78-ми лет ушел из жизни в США скончался актер Фрэнк Винсент.

По предварительным данным, он умер в одной из клиник Нью-Джерси, после того, как перенес сердечный приступ, сообщает РЕН-ТВ.

Винсент первоначально начинал карьеру как музыкант, но спустя некоторое время ему улыбнулась удача, и он получил роль в фильме «Коллекционер смертей» (1976). Актер известен многим по гангстерским фильмам Мартина Скорсезе «Казино» и «Славные парни». Однако настоящая популярность пришла к нему после исполнения роли Фила Леотардо в сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано». За эту роль Фрэнк в 2008 году (как и другие члены основного актёрского состава) был отмечен премией Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале».