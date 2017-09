Игорь Кириллов любой ценой старался избавить народ от депрессии

Знаменитый теледиктор Игорь Кириллов отмечает 14 сентября свой 85-летний юбилей

Игорь Кириллов

Игорь Леонидович по праву считается одним из незыблемых символов могучей советской империи, хотя изначально телеведущим он становиться не планировал. Окончив театральное училище именно Щепкина, он решил стать режиссером, но на ТВ, где он работал в этом качестве, внезапно объявили дикторский конкурс. Кириллов успешно прошел испытания.

Дальнейшее, правда, он вспоминает с трудом из-за сильнейшего стресса. «На следующий день утром отработал помощником, а в обед отправился на просмотр. Понял, что комиссия меня одобрила. После пошел к себе в студию, и по пути ко мне подходит режиссёр Сергей Александрович Захаров, берёт за руку и говорит: «Ты теперь наш. У тебя через 2 часа эфир». У меня ноги подкосились и онемели – мол, как, я же ничего не умею. А он отвечает: «Я тебя за 2 часа всему научу». А дальше ничего не помню – всё было, как в тумане», - поведал ведущий в интервью «Звездному бульвару».

Игорь Кириллов

Описываемые события случились ровно 60 лет назад – 27 сентября 1957 года. Кириллов считает эту дату своим вторым днем рождения. Тем более, именно на нее выпадает великий православный праздник Воздвижения Креста Господня. На протяжении 30-ти лет Игорь Кириллов вел программу «Время». В начале 70-х ему пришлось переехать из уютной Шаболовки в толком не обустроенную студию Останкино. После первого эфира он рыдал, сравнивая сиреневый шаболовский сад с недружелюбным строящимся павильоном. Но новый телецентр быстро стал для ведущего родным домом.

Задача у Кириллова была простая (и одновременно сложная): не вгонять наш народ в депрессию. По этой причине он старался не начинать выпуски с негативной информации. «Но даже тогда необходимо каким-то образом компенсировать негатив такого сообщения, - заметил он в интервью Теле.Ру. - Непременно все выпуски завершать известиями радостными. И вообще давать миллионам людей настройку на оптимистичный лад: любую скверную информацию преподносить таким образом, чтобы народ не впадал в депрессию, а радостную так, чтобы хорошее настроение удваивалось. А базисом этой надстройки должен быть идеально чистый русский язык, культура речи. Как это и было изначально, когда речь телевизионных ведущих являлось эталоном безупречной русской речи».

Игорь Кириллов

Игорь Кириллов проявил себя не только как талантливый телеведущий, но и как небесталанный актер, снявшись в фильмах «Девичья весна» (1960), «7 дней с русской красавицей» (1991), «Зависть богов» (2000) и др. Голос Игоря Кириллова предваряет песню «Russians» Стинга (в фонограмме задействован фрагмент одного из выпусков программы «Время»). Также голос Кириллова был использован в песне группы Depeche Mode «To have and to hold». Кроме того, он читает стихи, звучащие в песне «Сталинский сокол» группы «Несчастный случай» (альбом «Mein Lieber Tanz»).

Игорь Кириллов всю жизнь оставался верен единственной женщине – своей жене Ирине Всеволодовне, которую знал с раннего детства. Она работала на ТВ звукорежиссером и постоянно исправляла многочисленные ошибки мужа. К сожалению, супруга телеведущего умерла в 2004-м. Через несколько лет скончалась и ее сестра Наталья, которая ухаживала за ним. Сын Кириллова Всеволод умер в 2011-м, до последнего оставаясь в напряженных отношениях с отцом. Теперь ведущий нянчится с его детьми.

Игорь Кириллов

В последние годы Кириллов живет с женщиной по имени Татьяна из Молдавии, помогавшей ему по хозяйству. С нею он сошелся спустя 13 лет после смерти супруги. Дочь Анна поздравит по скайпу - она с семьей живет в Германии. Гостей Кириллов будет встречать в квартире, где только что закончился ремонт, сообщает «КП». Фильм «К юбилею Игоря Кириллова. Как молоды мы были» покажет Первый канал в субботу 16 сентября в 0.15.

Игорь Кириллов

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Игоря Кириллова с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие отечественного новостного телевещания. «Вы стояли у истоков создания легендарных традиций отечественной дикторской школы, новостного телевещания. Задавали высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии», - говорится телеграмме, размещенной на сайте Кремля. Также глава государства отметил, что стиль работы, компетентность и ответственное отношение к делу, присущие Кириллову в профессиональной деятельности, и сегодня являются достойным примером для его коллег.

Фото с сайта kino-teatr.ru