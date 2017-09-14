Юлия Меньшова настояла на закрытии собственной передачи

Телеведущая Юлия Меньшова подробно рассказала о причинах исчезновения из сетки вещания Первого канала своей передачи «Наедине со всеми»

Юлия Меньшова

Актриса утверждает, что попросту устала от такого формата. «Вновь возвращаться к героям, с которыми я уже говорила, было невозможно, а наша кино-театрально-эстрадная индустрия развивается, увы, не столь значительными темпами, чтобы ежегодно «зажигать звезды»», - цитирует Starhit слова Меньшовой.

Юлия Меньшова

Сказалась и титаническая усталость, которую Меньшова постоянно испытывала на съемочной площадке. ««В дни съемок уходила утром и возвращалась поздно, очень уставала. И ложилась спать. Падала и спала. Помогало, - призналась она. - Но, если бы эта работа только изматывала меня, не принося никакой радости, я бы ею не занималась». Страдали от этого, прежде всего, дети Меньшовой, с которыми она из-за бешеного графика общалась в последнее время исключительно по телефону.

Юлия Меньшова

В результате Меньшова сама же выступила инициатором закрытия «Наедине со всеми». «Это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба. За четыре года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», — написала ведущая в своем микроблоге.

Юлия Меньшова

Отныне ведет передачу «Сегодня вечером» на Первом канале с Масимом Галкиным, заменив Андрея Малахова. «Я ни с кем не советовалась, признается она. - Вообще, все решения я принимаю довольно быстро и просто. Я часто совершала резкие шаги в жизни, и это полезный опыт: я не боюсь идти дальше. Жизнь — штука динамичная. Нам всегда хочется стабильности, но при этом абсолютный покой и стабильность — это ведь не что иное, как смерть. Надо уметь балансировать между привычкой и смелостью двигаться вперед, даже если впереди — неизвестность»

Фото с сайта kino-teatr.ru