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Михаил Державин представит книгу о Райкине и Буденном

10:45 15.09.2017
Михаил Державин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Михаил Державин. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Книгу актера театра и кино Михаила Державина «Я везучий» представят в редакции газеты «Вечерняя Москва» 19 сентября.

Вкупе с автором книгу на презентации ожидается супруга Михаила Державина, певица и актриса Роксана Бабаян и лучший друг, актер театра и кино, театральный режиссер и сценарист Александр Ширвиндт, сообщает InterMedia. Поддержать Михаила Державина придут его звездные друзья - телеведущий Андрей Малахов, композитор Владимир Матецкий, поэт-песенник Михаил Шабров, актриса Вера Васильева, Федор Добронравов, Михаил Владимиров и еще ряд актеров Московского академического театра сатиры, волейболистка Екатерина Гамова и др.

В первой автобиографической книге Державин честно и откровенно рассказывает о себе всё - начиная от счастливого детства на Арбате в артистической вахтанговской среде до всероссийской и всесоюзной любви и известности. Читатели узнают, на какой новогодней елке Михаил Державин познакомился с Александром Ширвиндтом, почему поступил именно в училище им. Щукина, как не стал художником и почему все же не забросил краски и кисть, почему на втором курсе "улизнул" в кино, и как влюбился в первый раз. Героями произведения стали также супруга актера Роксана Бабаян, Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко, Татьяна Пельтцер, Лариса Голубкина, Михаил Ульянов, Марк Бернес, блистательные режиссеры-комедиографы: Эльдар Рязанов, Валентин Плучек, Алла Сурикова, Наум Бирман, Анатолий Эйрамджан и многие другие. Со страниц предстанут в неожиданном амплуа легендарные первый и второй тести Михаила Михайловича – народный артист СССР Аркадий Райкин и маршал СССР Семен Буденный.
 

Темы: Книги, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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