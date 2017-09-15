«Про любовь. Только для взрослых.ру»: как сохранить семью в большом городе

Комедийный киноальманах «Про любовь. Только для взрослых.ру» вышел в российский прокат 1 сентября

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых.ру»

Кино в Росии находится в таком глубочайшем кризисе, что речи о создании трендов даже не идет. В лучшем случае, режиссеры в который раз пережевывают наработки советской эпохи — с той или иной степенью успешности. В худшем — снимают нечто совсем пошлое, невнятное и неудобоваримое, выветривающееся из головы на второй же минуте по окончании просмотра.

На этом фоне проект Анны Меликян «Про любовь», запущенный два года назад, выглядит каким-то прорывом. Режиссер удачно освоила тему современной Москвы и ее суетливых обитателей, у которых нет времени и сил на построение и развитие длительных отношений, а большой, чистой и настоящей любви так при этом хочется! Первый киноальманах удивлял своим циничным подходом к теме семье и брака, но, в целом, отражал положение вещей верно. В продолжении «Про любовь. Только для взрослых.ру» Меликян представила более объективную картину — во многом благодаря тому, что она взяла на себя продюсерские функции, доверив режиссерские кресла короткометражек доугим людям.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых.ру»

Если основным посылом первого фильма был тезис «любовь живет три года», то нынешняя работа учит нас не искать приключений на свою задницу и ценить то, что уже есть. Пождано это со вкусом и с искрометным юмором. Кстати, подзаголовок фильма «Только для взрослых» имеет сугубо ироничный подтекст, поскольку смакования эротических сцен в нем не наблюдается, а все сексуальные перверсии нужны для того, чтобы доказать от противного превосходство семейных ценностей над сомнительными удовольствиями.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых.ру»

Наиболее убедительно это удается Анне Михалковой, которая сыграла чопорную училку литературы Веру Васильевну, идущей на свингерское свидание из-за бзика своего мужа. Менее реалистична история обеспеченной пары, которая обманом заманивает к себе в особняк самого дорогостоящего актера (Максим Матвеев), дабы завести от него суррогатного ребенка. Еще две новеллы ориентированы на молодежную аудиторию. В одной из них школьница желает лишиться девственности, но не может найти подходящей кандидатуры. В другой — педантичная полисвумен (Равшана Куркова) достоверно страдает от нелепых комплексов, вбитых в детстве ее суровой восточной мамой.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых.ру»

Скрепляющим звеном для всех новелл является лекция о любви. Этот прием для франшизы не нов, однако сздатели фильма нашли, чем удивить зрителя, пригласив вместо Ренаты Литвиновой на роль спикера самого Джона Малковича. По традиции, лектор сам становится героем финальной новеллы — и здесь пару мэтру составляет Ингеборга Дапкунайте, которая достойно выглядит на его фоне. В «Только для взроослых.ру» наблюдается ряд отсылок к прошлому фильму, которые осуществляют Равшана Куркова, Евгений Цыганов и Мария Шалаева. Двое последних играют роли «свадебных генералов». К тому же Меликян и Ко позволили себе роскошь пригласить на аналогичные позиции Александру бортич и Сергея Соловьева.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых.ру»

С размахом сооружен и саундтрек. Отличительной чертой фильмов «Про любовь» является тот факт, что исполнители песен предстают в кадре собственной персоной. Да и подобрано это весьма точно, ведь в «Лайках» «Би-2», извучивающих тяжелую судьбину закомплексованной восточнйо героини, есть упоминание о «скелетах в шкафу», а «Не уходи» «Морального Кодекса» оттеняет кризис отношений немолодой пары. Сергей Мазаев брутален и киногеничен, но его потенциал режиссеры почему-то в полной мере так и не использовали, снимая в курьезных ролях саксофониста из «Места встречи изменить нельзя» да ресторанного лабуха серовского разлива в «Копейке». Теперь, наконец, певец появился в подходящем для него антураже.

Фото с сайта kinopoisk.ru