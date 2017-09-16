Олегу Табакову вызвали скорую перед спектаклем

Художественному руководителю Московского театра Олегу Табакову стало плохо 15 сентября прямо на рабочем месте.

Однако актер и режиссер мужественно отыграл спектакль, несмотря на сильные боли, сообщает news-r.ru. Дело в том, что у 82-летнего Табакова прямо перед выходом на сцену случился сильный приступ боли. Как на беду в это время должен был начаться спектакль «Чайка», где он играл Дорна. Табакову вызвали «скорую», начало спектакля пришлось немного отложить.

Администраторы предлагали обще все отменить и извиниться перед зрителями. Но худрук был непреклонен. Он попросил вколоть ему обезболивающее. «Я отыграю, не надо ничего отменять», - сказал Табаков. В итоге спектакль стартовал уже через 20 минут.

