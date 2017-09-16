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Олегу Табакову вызвали скорую перед спектаклем

15:57 16.09.2017
Олег Табаков. Фото с сайта tabakov.ru
Олег Табаков. Фото с сайта tabakov.ru
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Художественному руководителю Московского театра Олегу Табакову стало плохо 15 сентября прямо на рабочем месте.

Однако актер и режиссер мужественно отыграл спектакль, несмотря на сильные боли, сообщает news-r.ru. Дело в том, что у 82-летнего Табакова прямо перед выходом на сцену случился сильный приступ боли. Как на беду в это время должен был начаться спектакль «Чайка», где он играл Дорна. Табакову вызвали «скорую», начало спектакля пришлось немного отложить.

Администраторы предлагали обще все отменить и извиниться перед зрителями. Но худрук был непреклонен. Он попросил вколоть ему обезболивающее. «Я отыграю, не надо ничего отменять», - сказал Табаков. В итоге спектакль стартовал уже через 20 минут.
 

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Комментарии читателей
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16.09.2017, 20:18
Почему бы не уйти на пенсию?

Действительно, сколько можно играть.
16.09.2017, 20:05
Цитата

Паниковский растрогался. Он отвел Балаганова в сторону и с уважением зашептал:
-- Сразу видно человека с раньшего времени. Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет...
16.09.2017, 17:59
Ольга

Ему еще 18 лет на сцене пахать!
Так что помрет не скоро!
Все комментарии (5)
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