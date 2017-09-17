Никита Михалков возложил вину в ситуации с «Матильдой» на Фонд кино

Никита Михалков проанализировал ситуацию с «Матильдой» на пресс-конференции кинофестиваля «Евразийский мост».

По мнению режиссера, ответственность за развертывание конфликта лежит на Фонде кино, пишет Regnum. «Это решал Фонд кино, он должен нести ответственность, поскольку выделял деньги на уровне сценария»? – заметил при этом Никита Михалков.

Изображать святость на экране, по Михалкову, всегда чревато. В качестве контрпримера он привел свой отказ сыграть святителя Луку (Войно-Ясенецкого) в фильме «Излечить страх» (2013). «Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это — не удивляйся»

«Матильда» Алексея Учителя должна выйти на экраны 26 октября, Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа ленты после угроз в адрес прокатчиков.

