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Никита Михалков возложил вину в ситуации с «Матильдой» на Фонд кино

00:47 17.09.2017
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский
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Никита Михалков проанализировал ситуацию с «Матильдой» на пресс-конференции кинофестиваля «Евразийский мост».

По мнению режиссера, ответственность за развертывание конфликта лежит на Фонде кино, пишет Regnum. «Это решал Фонд кино, он должен нести ответственность, поскольку выделял деньги на уровне сценария»? – заметил при этом Никита Михалков.

Изображать святость на экране, по Михалкову, всегда чревато. В качестве контрпримера он привел свой отказ сыграть святителя Луку (Войно-Ясенецкого) в фильме «Излечить страх» (2013). «Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это — не удивляйся»

«Матильда» Алексея Учителя должна выйти на экраны 26 октября, Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа ленты после угроз в адрес прокатчиков.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Никита Михалков
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17.09.2017, 08:56
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Ответственность за развертывание конфликта лежит НЕ на Фонде кино, а на Поклонской!
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