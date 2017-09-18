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Николь Кидман и Алек Болдуин стали обладателями премии «Эмми»

11:48 18.09.2017

Американская телевизионная академия объявила лауреатов своей премии «Эмми», вручаемой за выдающиеся достижения в области телевидения.

Победу в категории лучший драматический сериал получило шоу «Рассказ служанки», а актриса Элизабет Мосс была названа лучшей актрисой драматического сериала. Лучшим комедийным шоу признан «Вице-президент», а актриса Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз получила «Эмми» как «Лучшая актриса комедийного сериала».

Лучшим драматическим актером стал Стерлинг Браун за шоу «Это мы», аналогичную награду в комедийном блоке получил Дональд Гловер («Атланта»).

Лучшим мини-сериалом названа «Большая маленькая ложь», а Николь Кидман удостоилась награды как «Лучшая актриса мини-сериала». Лучшим актером в этом жанре признан Риз Ахмед («Однажды ночью»).

Награды «Эмми» также получили Алек Болдуин и Кейт Маккиннон. Полный список лауреатов «Эмми 2017» опубликован на сайте премии.

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Телевизионные сериалы
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