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Скончалась истинно русская актриса Валентина Строганова

00:45 18.09.2017
Валентина Строганова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Валентина Строганова. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актриса саратовского ТЮЗа Валентина Строганова скончалась на 88-м году жизни.

Прощание с актрисой назначено на 18 сентября, сообщает sarinform.ru. «Валентину Александровну Строганову приняли в труппу Саратовского театра юного зрителя в 1950 году после окончания актерской студии при старейшем российском театре имени Волкова в Ярославле, - говорится в некрологе театра. - За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа она сыграла более 100 ролей, очень разных по жанру, характеру и объему. Интеллигентность и удивительная искренность переживания помогали Строгановой создавать рельефные, глубоко вылепленные образы в спектаклях по русской классике. Истинно русская актриса, Валентина Александровна особенно глубоко чувствовала национальную природу драматургии великого Александра Островского. Каждая ее роль в спектаклях детского репертуара — от Аленушки в старой сказке "Финист Ясный сокол" до Нянюшки в легендарном "Аленьком цветочке" — была максимально отточена и выверена, продумана до мелочей, наполнена глубоким содержанием».

В 1970 году Валентина Строганова сыграла в фильме «Без права на пощаду».
 

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